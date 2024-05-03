В «Госуслугах» до конца года проверят систему согласий

ЦБ протестирует систему согласий, которая позволит финансовым организациям через «Госуслуги» обмениваться данными по согласию клиента. Эксперты прогнозируют, что к системе могут со временем подключить магазины и клиники

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

До конца этого года произойдет пилотный запуск платформы коммерческих согласий (ПКС) на базе портала «Госуслуги», поэтапное внедрение обязательного использования открытых API на финрынке планируется с 2026 года, пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Как пояснили в ЦБ, когда клиенту понадобится получить банковскую услугу, а у финансовой организации (МФО, страховых, брокеров и других) не будет хватать сведений о нем, то пользователь сможет согласиться передать ей эту информацию из другой организации, которая этими данными обладает.

«Например, если человеку понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его кредитная организация передала необходимую информацию страховщику», добавили в Банке России.

Центробанк пообещал, что на платформе будет храниться лишь согласие клиента, но не данные о нем. Информация о пользователе останется у финансовых организаций и с помощью открытых API будет передаваться напрямую от организации к организации. Кроме того, согласие можно будет отозвать.

Этот режим позволит интегрировать коммерческие согласия в систему «одного окна» в течение двух-трех лет, оценил президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. С другой стороны, указал он, вырастет необходимость наращивать финансирование этой отрасли, так как потребуются значительные электронные ресурсы и их высокая устойчивость к кибератакам.

«Финансы наиболее яркий пример, но есть еще, скажем, медицинские услуги. Здесь речь про обмен данными в рамках обслуживания в разных клиниках. Предоставление согласия на передачу медицинских данных из одной клиники в другую, чтобы заново не вспоминать все исторические данные по заболеваниям и анализам, может быть удобным для клиентов», — сказала ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова, но отметила, что пока речь идет только о финансах.