Нейросети для «чайников»: кто и зачем учит работать с чат-ботами
Обучающие программы и курсы для людей, пытающихся освоить основы генеративного искусственного интеллекта, в том числе больших языковых моделей, начали массово появляться в 2022 году, после запуска ChatGPT, рассказывает Алексей Ермаков, IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия». Недавно The Wall Srteet Journal писала об итогах эксперимента по применению искусственного интеллекта в работе, который провела Boston Consulting Group (BCG). В числе выводов — те сотрудники, которые использовали ИИ, справились с решением творческих задач намного лучше, чем те, кто его не применял; большую выгоду получили специалисты с производительностью ниже среднего. Старший партнер BCG Франсуа Канделон отмечал, что компаниям нужно будет полностью пересмотреть свои рабочие процессы и посмотреть, как могут сотрудничать люди и искусственный интеллект. По его словам, мысль о том, что искусственный интеллект не заменит людей, можно продолжить так, что их заменят те, кто используют искусственный интеллект.
Кто из российских компаний и зачем учит «чайников» работать с нейросетями, разбирался РБК.
Кто учит пользоваться нейросетями
За последние месяцы разные курсы по нейросетям для новичков запускали или планируют запустить разные компании:
- «Яндекс Практикум» в ближайшее время планирует запустить курс «YandexGPT для начинающих», в котором будет рассказывать, что такое нейросети и как ими можно пользоваться в работе, рассказал РБК менеджер продукта и один из авторов курса Марк Маджидов. Он отметил, что в ближайшее время число курсов, посвященных использованию нейросетей, будет расти, и предположил, что будут появляться курсы с фокусом на применение инструмента в различных профессиональных областях. YandexGPT — это генеративная языковая модель, то есть модель, которая используется для прогнозирования вероятности последовательности слов в конкретном тексте или предложении и нужна для понимания и генерации контента. Наиболее известная языковая модель в мире — ChatGPT американской компании OpenAl. Это чат-бот с искусственным интеллектом, способный вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить.
- «Сбер», который развивает собственную генеративную модель GigaChat и нейросеть Kandinsky, осенью прошлого года запустил на своей образовательной платформе Edutoria бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только», который помогает применять этот инструмент для решения рабочих и жизненных задач. По словам представителя «Сбера», курс подходит представителям разных профессий и является самым популярным среди пользователей платформы последние полгода. У СберУниверситета есть два бесплатных курса — об основах работы с искусственным интеллектом «Генеративное искусство» (учит создавать промпты, то есть запросы для генерации текстов и изображений в GigaChat, Kandinsky, ChatGPT и нейросети Stable Diffision) и «Генерация видео» (учит настраивать параметры генерируемого видеоконтента). У «Сбера» также есть отдельные программы для решения бизнес-задач в онлайн-университете «Муза».
- В прошлом году Skillbox (входит в холдинг VK) запустил базовый курс «Нейросети: практический курс». Он объясняет, как запустить, например, ChatGPT, как использовать его при создании контента: написать письмо или сделать презентацию. В практическом блоке пользователи учатся использовать в работе ChatGPT и нейросети Gamma, ChatSonic, Midjorney и др.
- Участник проекта «Сколково» Zerocoder предлагает курс «Нейросети для жизни», который рассчитан на решение повседневных задач. В описании говорится, что он подойдет домохозяйкам — позволит передать нейросетям какие-то задачи, например, разработать уникальный рецепт из любимых ингредиентов, распланировать меню на неделю, сочинить сказку о любимом герое детей, рассчитать бюджет и др.
Также существуют курсы для представителей отдельных профессий, например, художников, но большинство курсов по нейросетям, которые сегодня предлагают различные школы, направлены на тех, кто знает языки программирования. Продюсер направления «Аналитика и Data Science» в образовательной компании «Нетология» Ника Лобанова говорит, что еще в 2021 году они запустили бесплатный курс по нейросетям, а с 2022-го появились специализации: программа по Data Science в медицине, а также в промышленности. «Если три-четыре года назад среди студентов этих направлений преобладали выпускники технических вузов, то теперь аудитория значительно расширились, на программу приходят люди с разным бэкраундом: учителя, врачи, лингвисты. Кто-то приходит с серьезными задачами, например, была студентка, которая делала диплом по классификации галактик с использованием методов машинного обучения. Бывают полярные случаи: одна студентка записалась на курс, чтобы создать нейронку, которая сделает эскиз для ее будущей татуировки», — рассказала Лобанова.
Кроме того, различные курсы по искусственному интеллекту делают крупные компании для своих сотрудников. По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, у них есть курсы для отдельных сотрудников по использованию нейросетей, а сейчас идет подготовка массового курса, потом планируют делать специализированные. «Все крупные компании делают курсы для сотрудников по использованию искусственного интеллекта. Основная сложность в поиске специалиста, который хорошо разбирается и в производственных процессах, и в нейросетях, чтобы создать курс, понятный бухгалтерам или юристам о том, как использовать искусственный интеллект для повышения эффективности работы», — рассказал Меньшов.
По словам руководителя научной группы FusionBrain Института AIRI Андрея Кузнецова, нейросети стали постепенно появляться на непрофильных факультетах. Например, на факультете журналистики МГУ в 2023 году организовали факультативную «мастерскую» по использованию нейросетей в медиа коммуникациях, а Московский городской педагогический университет официально разрешил студентам применять ChatGPT при написании дипломных работ. «Чтобы сделать отдельную официальную дисциплину «применение ИИ в дизайне» для студентов этого направления, необходим долгий методический процесс разработки учебного плана, стандартов. В будущем это вполне может появиться в системе высшего образования России на формальном уровне, но обучить студента азам промпт-инжиниринга можно за несколько уроков уже сейчас», — отметил Кузнецов.
Нужны ли курсы по нейросетям для «чайников»
Замдиректора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Ефим Фидря считает, что нейросети, «могут помочь в повседневной жизни», что может быть полезным специалистам в разных областях. «По мере развития нейросетей будут появляться сервисы на их основе. Искусственный интеллект будут использовать в области диагностики психологического состояния, поддержки одиноких людей — в отличие от существующих голосовых помощников нейросеть является полноценным собеседником, который может дать развернутый ответ и похож на живого человека. Также нейросети пригодятся в изучении иностранных языков для практики письменных диалогов, составления деловых писем, чтения иностранных текстов», — рассуждает эксперт.
Руководитель направления маркетинговых исследований HeadHunter Мария Игнатова указала, что сейчас курсы по нейросетям не позволят получить какую-то существенную прибавку к зарплате, но могут быть хорошим подспорьем в поиске работы на отдельные позиции. Проведенный в конце прошлого года опрос HeadHunter показал, что пока лишь 11% работодателей готовы увеличить зарплату сотруднику, умеющему работать с нейросетями, 6% — хотят поощрять развитие навыков и умений работы с нейросетями нематериальными бонусами. В 69% компаний отмечали, что для их бизнеса навык работы с нейросетями неважен. В то же время Игнатова ожидает, что требования к навыкам работы с нейросетями будут расти. Сейчас основные задачи, для решения которых сотрудники обращаются к нейросетям — это генерация креативного контента (63%), обработка и анализ данных (44%), прогнозирование и аналитика (31%).
Впрочем, Алексей Ермаков сомневается, что начинающим нужны подобные курсы. По его словам, общие принципы корректного запроса к большой языковой модели объясняются за одно занятие, и смысла делать полноценную программу нет.
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