«Бесогон ТВ» Михалкова вернется на ВГТРК после почти годового перерыва

Последний выпуск авторской программы Никиты Михалкова вышел на «России 24» в мае прошлого года. В дальнейшем программа выходила на телеканале «Спас» и YouTube

Никита Михалков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Новый выпуск передачи «Бесогон ТВ», которую ведет Никита Михалков, вновь выйдет в эфире телеканала «Россия 24» после почти годового перерыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш «Бесогон ТВ» возвращается на «Россию 24», — приводятся слова режиссера.

По его словам, руководство ВГТРК дало обещание, что в течение майских праздников на телеканале будут показаны те выпуски, которые последние месяцы выходили на YouTube. «Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — сказал Михалков.

Программа снова выйдет в эфире «России 24» 6 марта. Накануне на сайте «Бесогон ТВ» был анонсирован новый выпуск, который получил название «Вот оно все и вылезло». «Мы возвращаемся, 6 марта у нас премьерный выпуск программы, которую Никита Михалков записал. В мае будет ретроспектива его программ», — сообщил ТАСС главный редактор «России 24» Евгений Бекасов.