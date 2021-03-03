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«Бесогон ТВ» Михалкова вернется на ВГТРК после почти годового перерыва

Последний выпуск авторской программы Никиты Михалкова вышел на «России 24» в мае прошлого года. В дальнейшем программа выходила на телеканале «Спас» и YouTube
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Новый выпуск передачи «Бесогон ТВ», которую ведет Никита Михалков, вновь выйдет в эфире телеканала «Россия 24» после почти годового перерыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш «Бесогон ТВ» возвращается на «Россию 24», — приводятся слова режиссера.

По его словам, руководство ВГТРК дало обещание, что в течение майских праздников на телеканале будут показаны те выпуски, которые последние месяцы выходили на YouTube. «Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — сказал Михалков.

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Общество
Никита Михалков

Программа снова выйдет в эфире «России 24» 6 марта. Накануне на сайте «Бесогон ТВ» был анонсирован новый выпуск, который получил название «Вот оно все и вылезло». «Мы возвращаемся, 6 марта у нас премьерный выпуск программы, которую Никита Михалков записал. В мае будет ретроспектива его программ», — сообщил ТАСС главный редактор «России 24» Евгений Бекасов.

РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК.

«Бесогон ТВ» выходила на телеканале «Россия 24» с марта 2014 по май 2020 года. Появлению программы предшествовало создание Михалковым в LiveJournal аккаунта nikitabesogon (в прошлом году был продан другому пользователю). Как говорил Михалков, ник выбран по имени его небесного покровителя Никиты Бесогона (Никита, изгоняющий бесов). Форматом общения был выбран видеоблог. В видеороликах Михалков отвечал на вопросы пользователей и опровергал, по его мнению, неправдивую информацию в интернете. Одновременно на YouTube был зарегистрирован канал Besogon TV (сейчас насчитывает более 870 тыс. подписчиков). С 20 января 2019 года программа «Бесогон ТВ» выходит на телеканале «Спас».

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Дважды за время выхода передачи на «России 24» выпуски снимались с эфира. Это произошло в декабре 2016-го и мае 2018-го. В первом случае программа, посвященная высказываниям спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Алексея Андронова о «любителях Новороссии и Русского мира», не попала в эфир из-за этических соображений. Во втором — с эфира по неизвестным причинам был снят эпизод о «трудностях коммуникации в современной мире» и «не слышащих народ чиновниках». Этот выпуск в итоге в эфире был показан.

Авторы
Михаил Юшков, Екатерина Костина
Никита Михалков «Бесогон ТВ» «Россия 24»
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