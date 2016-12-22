Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,58 EUR Нал. 70,53 69,67 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9289,70 +152,10 MOEX 2314,04 +0,10% RTS 1280,62 -0,38% Brent 64,43 -1,62% DJIA 25193,06 -0,56% Nasdaq 7573,50 +0,17% FTSE 7204,54 -0,28%
Рогозин заявил о решении «немедленно» модернизировать ракету «Ангара-А5»
Лента новостей
В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика
Рогозин заявил о решении «немедленно» модернизировать ракету «Ангара-А5»
Технологии и медиа, 03 мар, 05:37
0
Рогозин заявил о решении «немедленно» модернизировать ракету «Ангара-А5»
«Тяжелая» «Ангара-А5» будет модернизирована, заявил Дмитрий Рогозин. Такое решение, по его словам, было принято после посещения филиала центра им. Хруничева. Эксперты ранее оценивали запуск этой ракеты-носителя в $100 млн
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5». 23 декабря 2014 года (Фото: РИА Новости)

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о решении «немедленно» начать работы по модернизации «тяжелой» ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом, как передает «Интерфакс», он заявил по итогам посещения филиала Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева — производственного объединения «Полет».

«Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации «Ангары», — сообщил вице-премьер, отметив, что в ходе них ракета должна быть «облегчена». Также планируется «увеличить ее тяговооруженность», добавил Рогозин, подчеркнув, что в таком случае Россия «создаст ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с теми, что делают наши американские коллеги».

Помимо этого, по словам российского вице-премьера, «необходимо также открыть работы по метановому двигателю, кислородно-водородному двигателю и использовать конструкторские решения, которые позволяют рассматривать кислородно-водородную ступень в качестве третьей ступени». Это, по словам Рогозина, должно повысить грузоподъемность «Ангары» в тяжелом классе до 37 т.

«Роскосмос» назвал сроки запуска тяжелой ракеты «Ангара» с Восточного
Технологии и медиа

Относительно самой ракеты-носителя, как отметил вице-премьер, в рамках ее модернизации должны быть подготовлены расчеты по борьбе с издержками производства (позволит удешевить ее создание, заметил Рогозин). «Также [в данном случае] речь идет о техническом улучшении за счет использования композитных материалов и перехода на самую современную сварку, которая на 15% улучшает летные характеристики», — рассказал чиновник.

Времени для того, чтобы доработать проектную и рабочую документацию стартового стола под модернизируемую «тяжелую» ракету на космодроме Восточный, по его оценкам, «достаточно»​. «Он должен быть универсальным для всех типов «Ангары», — подчеркнул Рогозин.

«Роскосмос» vs SpaceX: кто побеждает в космической гонке
Технологии и медиа

Ракеты-носители типа «Ангара» спроектированы по модульному типу, который включает в себя ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого) грузоподъемностью от 3,8 до 35 т для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. Первый полет тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года. Второй запуск теперь намечен на весну 2018 года.

В феврале прошлого года отдел коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США оценивал запуск «Ангары-А5» в $100 млн. Эта сумма, как отмечали тогда эксперты, на 40% больше, чем сумма запуска американской ракеты Falcon 9 (эту стоимость аналитики оценивали в $61,2 млн). При этом «Ангара-А5», по данным специалистов, может выводить на низкую околоземную орбиту 24 т груза, Falcon 9, в свою очередь, — только 22,8 т, а на геопереходную орбиту (находится между низкой орбитой высотой 200 км и геостационарной орбитой высотой 35 тыс. км) ракеты, соответственно, способны выводить 5,4–7,5 т (в зависимости от разгонного блока) и 8,3 т.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дмитрий Рогозин , «Ангара» , модернизация
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Путин оценил длину списков на поощрение за работу над ракетой «Авангард» Политика
В Совфеде пообещали поступление ракет «Сармат» в армию в ближайшее время Политика
Минутная готовность: как выглядят бывшие базы баллистических ракет США Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.