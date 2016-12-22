«Роснано» и испанская Windar займутся башнями для ветровых установок

«Роснано» готовится подписать соглашение о запуске производства башен для ветроустановок в Ростовской области. Локализация производства необходима, чтобы подтвердить льготы со стороны государства

Фото: Michael Probst / AP

«Роснано» и испанская компания Windar Renovables договорились о запуске в России производства башен для ветроустановок. Партнеры согласовали основные условия сотрудничества и до конца марта планируют подписать все необходимые документы, рассказал руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК УК «Роснано» Алишер Каланов.

По его словам, производство планируется локализовать в Ростовской области на базе уже существующего завода (какого — компания сообщит в конце марта). «Мы решили не строить новый объект, а взять за основу уже действующий завод, который мы просто модернизируем. Это позволит значительно сократить затраты и сроки при запуске производства. Обновленный завод должен начать работу до конца 2018 года», — отметил Каланов.

Windar предоставляет техническую документацию, необходимую для организации производственного процесса. Кроме того, Windar осуществит обучение и подготовку производственного персонала. До 80% сырья при производстве башен будет поставляться отечественными производителями.

Объемы инвестиций в ростовский завод не раскрываются, однако Каланов рассказал, что до 2024 года «Роснано» планирует инвестировать до 1 млрд руб. в локализацию производства компонентов ветроустановок. Еще более 2 млрд руб. должны вложить иностранные партнеры. «Роснано» входит в проект как миноритарий, контрольный пакет акций будет у иностранного партнера, отметил он.

Представитель Windar Renovables не ответил на вопросы РБК.

Деньги на ветер

В мае 2013 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал пакет мер по стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Механизм предусматривает гарантированный возврат инвестиций в строительство солнечных, ветровых станций и малых гидроэлектростанций посредством договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По таким договорам все оптовые потребители обязуются платить за мощность объектов возобновляемой энергетики по повышенным в сравнении с традиционной генерацией ставкам (в случае отказа от покупки по ДПМ компанию лишат возможности покупать мощность по оптовым ценам).

Как пояснил представитель «Роснано», механизм ДПМ для возобновляемых источников энергии на оптовом рынке позволяет гарантировать окупаемость инвестиций в ветроэнергетику в течение 15 лет с базовой нормой доходности в районе 12%.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Взамен на гарантированную выгоду инвестор берет на себя ряд обязательств, среди которых — локализовать оборудование, которое используется при строительстве и эксплуатации станций. Для ветрогенерации в 2015–2016 годах — это 25%, для мощностей, вводимых в 2019–2020 годах, — до 65%. «Если проект по факту ввода в эксплуатацию не может подтвердить локализацию, то к нему применяется штрафной коэффициент, который снижает учитываемый при установлении цены за мощность размер капитальных затрат более чем в два раза», — пояснил директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев.

Право подписания договоров ДПМ разыгрывается на конкурсной основе. В июне 2017 года Фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано» и финской энергетической компанией «Фортум», выиграл конкурс инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии. Проекты, отобранные в рамках конкурса, будут реализованы в рамках ДПМ сроком на 15 лет. Они должны быть сданы в эксплуатацию в период с 2018 по 2022 год. «Роснано» и «Фортум» намерены инвестировать 30 млрд руб. на паритетной основе в строительство ветропарков, запуск проектов по локализации производства ветроустановок и других в области возобновляемой энергетики.

В феврале этого года «Роснано» заключила инвестиционный контракт с «дочкой» датской Vestas «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» о создании в Ульяновской области производства лопастей. Планируемый объем инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд руб.

Локализацией производства элементов ветроустановок занимаются и другие российские компании. В частности, входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «НоваВинд» в ноябре 2017 года создала совместное предприятие по маркетингу, продаже и производству в России ветровых турбин под ключ с голландской Lagerwey.

Как пояснил представитель «Роснано», организация производства лопастей в России даст им 18% в степени локализации, башен — еще 13%. Кроме того, ранее в «Роснано» заявляли о желании организовать в России производство генераторов и других элементов ветроустановок. При этом ключевое отличие башен от лопастей заключается в том, что первые — универсальны, отметил Алишер Каланов. «Если лопасти могут быть использованы только на установках фирмы Vestas, то башни подходят для любых ветроустановок. То есть помимо Vestas башни могут использовать и другие такие производители ветроэлектрических установок. Потенциальные покупатели уже сообщили нам о своем интересе к проекту», — рассказал он.

По словам Жихарева, достичь необходимого уровня локализации в 65% «Роснано» будет несложно. Например, еще 21% локализации «дает» обращение к услугам российских проектировщиков монтажно-строительных и инженерных работ.