Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,58 EUR Нал. 70,53 69,67 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9282,50 +190,60 MOEX 2314,30 +0,11% RTS 1280,81 -0,37% Brent 64,42 -1,63% DJIA 25181,63 -0,61% Nasdaq 7571,43 +0,14% FTSE 7202,56 -0,30%
«Роснано» и испанская Windar займутся башнями для ветровых установок
Лента новостей
В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика
«Роснано» и испанская Windar займутся башнями для ветровых установок
Технологии и медиа, 03 мар, 08:00
0
«Роснано» и испанская Windar займутся башнями для ветровых установок
«Роснано» готовится подписать соглашение о запуске производства башен для ветроустановок в Ростовской области. Локализация производства необходима, чтобы подтвердить льготы со стороны государства
Фото: Michael Probst / AP

«Роснано» и испанская компания Windar Renovables договорились о запуске в России производства башен для ветроустановок. Партнеры согласовали основные условия сотрудничества и до конца марта планируют подписать все необходимые документы, рассказал руководитель блока развития перспективных проектов в ТЭК УК «Роснано» Алишер Каланов.

По его словам, производство планируется локализовать в Ростовской области на базе уже существующего завода (какого — компания сообщит в конце марта). «Мы решили не строить новый объект, а взять за основу уже действующий завод, который мы просто модернизируем. Это позволит значительно сократить затраты и сроки при запуске производства. Обновленный завод должен начать работу до конца 2018 года», — отметил Каланов.

Windar предоставляет техническую документацию, необходимую для организации производственного процесса. Кроме того, Windar осуществит обучение и подготовку производственного персонала. До 80% сырья при производстве башен будет поставляться отечественными производителями.

Объемы инвестиций в ростовский завод не раскрываются, однако Каланов рассказал, что до 2024 года «Роснано» планирует инвестировать до 1 млрд руб. в локализацию производства компонентов ветроустановок. Еще более 2 млрд руб. должны вложить иностранные партнеры. «Роснано» входит в проект как миноритарий, контрольный пакет акций будет у иностранного партнера, отметил он.

Представитель Windar Renovables не ответил на вопросы РБК.

Деньги на ветер

В мае 2013 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал пакет мер по стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Механизм предусматривает гарантированный возврат инвестиций в строительство солнечных, ветровых станций и малых гидроэлектростанций посредством договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По таким договорам все оптовые потребители обязуются платить за мощность объектов возобновляемой энергетики по повышенным в сравнении с традиционной генерацией ставкам (в случае отказа от покупки по ДПМ компанию лишат возможности покупать мощность по оптовым ценам).

Как пояснил представитель «Роснано», механизм ДПМ для возобновляемых источников энергии на оптовом рынке позволяет гарантировать окупаемость инвестиций в ветроэнергетику в течение 15 лет с базовой нормой доходности в районе 12%.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Взамен на гарантированную выгоду инвестор берет на себя ряд обязательств, среди которых — локализовать оборудование, которое используется при строительстве и эксплуатации станций. Для ветрогенерации в 2015–2016 годах — это 25%, для мощностей, вводимых в 2019–2020 годах, — до 65%. «Если проект по факту ввода в эксплуатацию не может подтвердить локализацию, то к нему применяется штрафной коэффициент, который снижает учитываемый при установлении цены за мощность размер капитальных затрат более чем в два раза», — пояснил директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев.

Право подписания договоров ДПМ разыгрывается на конкурсной основе. В июне 2017 года Фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано» и финской энергетической компанией «Фортум», выиграл конкурс инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии. Проекты, отобранные в рамках конкурса, будут реализованы в рамках ДПМ сроком на 15 лет. Они должны быть сданы в эксплуатацию в период с 2018 по 2022 год. «Роснано» и «Фортум» намерены инвестировать 30 млрд руб. на паритетной основе в строительство ветропарков, запуск проектов по локализации производства ветроустановок и других в области возобновляемой энергетики.

В феврале этого года «Роснано» заключила инвестиционный контракт с «дочкой» датской Vestas «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» о создании в Ульяновской области производства лопастей. Планируемый объем инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд руб.

Локализацией производства элементов ветроустановок занимаются и другие российские компании. В частности, входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «НоваВинд» в ноябре 2017 года создала совместное предприятие по маркетингу, продаже и производству в России ветровых турбин под ключ с голландской Lagerwey.

Как пояснил представитель «Роснано», организация производства лопастей в России даст им 18% в степени локализации, башен — еще 13%. Кроме того, ранее в «Роснано» заявляли о желании организовать в России производство генераторов и других элементов ветроустановок. При этом ключевое отличие башен от лопастей заключается в том, что первые — универсальны, отметил Алишер Каланов. «Если лопасти могут быть использованы только на установках фирмы Vestas, то башни подходят для любых ветроустановок. То есть помимо Vestas башни могут использовать и другие такие производители ветроэлектрических установок. Потенциальные покупатели уже сообщили нам о своем интересе к проекту», — рассказал он.

По словам Жихарева, достичь необходимого уровня локализации в 65% «Роснано» будет несложно. Например, еще 21% локализации «дает» обращение к услугам российских проектировщиков монтажно-строительных и инженерных работ.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: ветроэнергетика , господдержка , возобновляемые источники энергии , «Роснано»
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.