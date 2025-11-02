Герой фильма Спилберга раскрыл, как помогает ФБР бороться с мошенниками

Главным инструментом мошенников вместо обаяния стали технологии, отмечает Фрэнк Абигнейл. Даже самые умные люди рискуют попасться на уловки преступников и главный способ защититься — устраивать себе «проверку», говорит он

Американский писатель, эксперт по безопасности и прототип главного героя фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» Фрэнк Абигнейл в интервью телеканалу РБК рассказал, чем помогает ФБР в борьбе с мошенничеством, как подход аферистов изменился за последние 50 лет и что нужно делать, чтобы не попасться на уловки преступника.

Абигнейл получил известность в США в 1980-х, когда выпустил мемуары «Поймай меня, если сможешь: Правдивая история настоящего мошенника». В книге он рассказывал, как реализовывал незаконные схемы — по большей части подделывал и обналичивал банковские чеки. По собственному заявлению, Абигнейл отсидел во Франции, Швеции и США. Хотя многие фвкты, описанные в мемуарах были поставлены под сомнение, через два десятилетия они легли в основу фильма Спилберга «Поймай меня, если сможешь», где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.

Абигнейл рассказал, что уже 49 лет преподает в академии ФБР и «обучил два поколения агентов». По его словам, бюро также обращается к нему за помощью. «Ну, например, когда возникает какой-нибудь новый вид мошенничества — кто-то использует интернет, а агенты с этим раньше не сталкивались и не понимают, как человек это делает. Тогда они приходят ко мне и спрашивают: «Можешь разобраться?» — сказал он.

Как заявил Абигнейл, его привлекают к консультациям, поскольку считают умеющим мыслить, как преступник. По его словам, ему представляют какую-либо систему, а он рассказывает, как ее можно обойти. Поиск уязвимостей продолжается до тех пор, пока не становится ясно, что продукт будет взломать очень сложно. «Вот что такое хорошая защита — она заставляет преступника искать более легкую цель. Поэтому компании и ФБР работают со мной — потому что я думаю иначе. И этому не научишь ни в школе, ни по книгам», — отметил он.

Говоря о том, как изменилась преступность, Абигнейл отметил, что 50 лет назад мошенникам нужно было быть обаятельными, быть хорошо одетыми, вызывать доверие, что зависит от личности и харизмы. Теперь это не нужно, при этом технологии социальной инженерий благодаря интернету и ИИ получили массовое применение, сказал он.

«Сегодня же мошенник может быть за тысячи миль — в Северной Корее, Китае, Ямайке. Вы его никогда не увидите. Эмоции, связь с жертвой исчезли. Раньше аферисты немного симпатизировали людям, участвовавшим в их обмане. Иногда они брали не все деньги, а только часть, потому что считали человека хорошим! Сегодня ничего этого нет. Преступник вас никогда не встретит, ему всё равно, живы вы будете завтра или нет», — считает писатель.

Отвечая на вопрос, пытались ли мошенники обмануть когда-либо самого Абигнейла, тот ответил, что такие попытки были, но «кажется никому так и не удалось». По его словам, никто не застрахован от аферистов, даже самые умные люди — врачи, юристы — попадаются на уловки преступников.

«Я просто стараюсь быть осторожным. Всегда всё перепроверяю […]. Cамое важное слово сейчас — «проверка». Прежде чем расставаться с деньгами или личными данными, нужно убедиться, что всё настоящее. Это несложно — просто не стоит действовать на эмоциях. Если кто-то просит номер карты или личную информацию — сделайте паузу, скажите себе: «Подожди, я это проверю». Позвоните, напишите письмо — убедитесь, что всё действительно реально», — посоветовал Абигнейл.