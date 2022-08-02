У крупного российского производителя печатных плат сменился владелец

Владельцем одного из ведущих российских производителей печатных плат «Технотех» стала компания, связанная с «Триколором» и GS Group. В России в основном использовались зарубежные платы, но их поставка осложнилась из-за санкций

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Как следует из данных СПАРК, в конце марта у ООО «Технотех», одного из крупнейших российских производителей печатных плат, сменился акционер — владельцем 100% компании стало калининградское ООО «ВЛВ».

«ВЛВ», согласно информации на сайте, специализируется на выпуске электронных устройств — она, в частности, собирала спутниковые приемники для просмотра программ Национальной спутниковой компании (НСК, оказывает услуги под брендом «Триколор»). Владельцем 99% «ВЛВ» указан Георгий Соколов, бывший гендиректор «Дженерал Сателайт-мск», которое до 2017 года занималось продажей оборудования НСК. При этом два источника РБК на рынке электроники утверждают, что конечным владельцем «Технотеха» стал бизнесмен Андрей Ткаченко.

Что такое печатная плата Это пластина из диэлектрика, на которую нанесены токопроводящие дорожки, обеспечивающие связь между установленными на плате электронными компонентами. Платы используются в компьютерах, смартфонах, бытовой технике, телекоммуникационном и промышленном оборудовании, автомобилях и т.д.

Андрей Ткаченко — довольно закрытая фигура, хотя в 2020 году он вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, который оценил его состояние в $400 млн. Среди известных активов Ткаченко — 75,1% НСК (владеет через принадлежащее ему ООО «Унивест»), а также доля в GS Group. В последнюю входят General Satellite (производит ТВ-приставки), «Пранкор» (корпуса для ТВ-приставок, детали мебельной фурнитуры, холодильники и др.), НПО «Цифровые телевизионные системы» (мониторы, планшеты и др. потребительская электроника), Первая картонажная фабрика, лесозавод «Судома», Дедовичская лесная компания и др.

По данным СПАРК, Ткаченко владеет 9% головного юрлица GS Group — АО «Концерн «Инновационные технологии» (90% — у швейцарской General Satellite Group AG). В начале 2017 года «РБК Санкт-Петербург» писал, что ФАС согласовала сделку по продаже 90% «Концерна «Инновационные технологии» «Унивесту».

Представитель GS Group заявил РБК, что «Технотех» не входит в состав холдинга. Связаться с Андреем Ткаченко и представителями ООО «Гранит», которое владело 100% «Технотеха» до недавнего времени, не удалось. РБК направил запрос в «Технотех».

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По оценке представителя одного из игроков российского рынка электроники, стоимость сделки могла составить около 1 млрд руб.

Какие перспективы у «Технотеха»

«Технотех» владеет в Йошкар-Оле заводом по производству печатных плат до 6-го класса точности (используются в сложной портативной электронике, наименьшая номинальная ширина проводника в рисунке — 0,075 мм) и по сборке различной радиоэлектронной продукции под заказ.

Мощности «Технотеха» на 2020 год позволяли выпускать 150 тыс. квадратных дециметров плат в месяц (дм2/мес.), согласно исследованию Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, есть у РБК). Сама компания на своем сайте указывает, что сейчас ее мощности составляют 2 млн дм2/год (то есть около 166 тыс. дм2/месяц).

В 2019 году общий объем импорта в Россию печатных плат для производства электронных модулей составил 3,5 тыс. т, что примерно соответствует среднемесячной потребности 10 млн дм2/мес.; а общие производственные возможности российских производителей печатных плат (их около двух десятков) оценивались примерно в 2 млн дм2/мес. В исследовании АРПЭ также говорилось, что «Технотех» планировал довести объемы производства до 500 дм2/мес. к 2028 году, но при условии инвестиций до 2 млрд руб. в 2024–2025 годах.

У крупнейшего производителя печатных плат в России — московского «Резонита» — производственные мощности на 2020 год составляли 200 дм2/мес. Согласно озвученным несколько лет назад планам, в 2023 году они должны вырасти до 750 дм2/мес. Однако, как пояснил РБК исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский, эти сроки немного сдвинутся, поскольку «Резонит» пока достраивает производство. Представитель «Резонита» отказался от комментариев.

В исследовании АРПЭ также говорилось, что «Технотех» планировал развивать производство печатных плат наивысшего, 7-го класса точности (ширина проводника — 0,050 мм), которые используются в аэрокосмической и оборонной промышленности, производстве сложной медицинской техники и научных приборов.

Как рассказал РБК руководитель направления вычислительной техники производителя электроники из Электростали Dannie Игорь Московко, сейчас печатные платы 7-го класса точности могут делать несколько российских производителей. Помимо «Технотеха» это «Резонит» и новосибирский «ПС-Электро». «Другое дело, какова стоимость плат, изготовленных в России, и каков процент брака. До 2022 года российская продукция была неконкурентоспособна по соотношению цена — качество и в коммерческих проектах не использовалась. Китайские производства обеспечивали гарантированное качество и приемлемые сроки за значительно меньшие цены», — отметил он.

По оценке BrandEssence Market Research, в 2020 году общий объем мирового рынка печатных плат составил $53,2 млрд, а к 2027-му должен вырасти до $69,3 млрд. Крупнейшими игроками этого рынка аналитики называли тайваньских Zhen Ding Technology Holding и Unimicron Technology Corporation, японскую Nippon Mektron, американскую TTM Technologies и южнокорейскую Daeduck Electronics.

Как пояснил РБК представитель одного из участников российского рынка электроники, в стране почти нет крупносерийных производств печатных плат, существующие заводы выпускали небольшие партии. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций экспорт печатных плат из США и ЕС стал невозможен, так же как из Китая и Тайваня, если при производстве плат используются американское оборудование или технологии. По оценке собеседника РБК, стоимость сделки по покупке «Технотеха» могла составить около 1 млрд руб. и должна была учитывать необходимость инвестиций со стороны нового владельца.