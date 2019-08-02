Alibaba стала самой быстрорастущей компанией в России в сфере e-commerce

Китайский холдинг Alibaba в России стал самым быстрорастущим среди крупнейших e-commerce компаний в 2018 году. Другие крупные интернет-магазины также показали положительную динамику, исключение — сеть «Связной».

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Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)», под которым в России работает китайский холдинг Alibaba Group и, в частности, его популярный маркетплейс AliExpress, за 2018 год выросла на 137% и составила 11,6 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистый убыток компании за этот период равняется чуть более 2 млрд руб. В России компания стала самой быстрорастущей среди других крупных предприятий, работающих в сфере e-commerce.

С таким результатом Alibaba в России обогнала компанию «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка), которая с мая 2018 года развивает конкурента AliExpress — маркетплейсы «Беру» и Bringly. «Яндекс.Маркет» по итогам года сообщал о росте выручке на 59% до в 7,8 млрд руб. Согласно данным СПАРК, выручка компании была чуть больше — 8,1 млрд руб. При этом 1 млрд руб. составил ее чистый убыток.