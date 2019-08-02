Alibaba стала самой быстрорастущей компанией в России в сфере e-commerce

Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)», под которым в России работает китайский холдинг Alibaba Group и, в частности, его популярный маркетплейс AliExpress, за 2018 год выросла на 137% и составила 11,6 млрд руб., следует из данных СПАРК. Чистый убыток компании за этот период равняется чуть более 2 млрд руб. В России компания стала самой быстрорастущей среди других крупных предприятий, работающих в сфере e-commerce.
С таким результатом Alibaba в России обогнала компанию «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка), которая с мая 2018 года развивает конкурента AliExpress — маркетплейсы «Беру» и Bringly. «Яндекс.Маркет» по итогам года сообщал о росте выручке на 59% до в 7,8 млрд руб. Согласно данным СПАРК, выручка компании была чуть больше — 8,1 млрд руб. При этом 1 млрд руб. составил ее чистый убыток.
- Среди интернет-магазинов по числу заказов самым популярным в России, по итогам 2018 года, является Wildberries, сообщали аналитики DataInsight. По данным СПАРК, ООО «Вайлдберриз» за прошедший год нарастило выручку до 69,5 млрд руб., прирост составил 46,5%. Чистая прибыль магазина по итогам года равняется 1,8 млрд руб.
- У сети электроники Citilink, работающей под ООО «Ситилинк», выручка за прошедший год увеличилась на 29,5% до 65,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 830 млн руб.
- Интернет-магазин Ozon, которым управляет ООО «Интернет решения», выручил за тот же период 37,4 млрд руб., что на 74% превышает аналогичный показатель за 2017 год. При этом чистый убыток компании тоже увеличился — за 2018 года он составил 4,6 млрд руб., в то время как годом ранее был 1,3 млрд руб.
- Онлайн-магазин Lamoda (ООО «Купишуз») по итогам 2018 года выручил 29,7 млрд руб., что лишь на 8,5% выше его показателей за предыдущий год. Чистый убыток компании сократился с 2,4 млрд руб. до 1,6 млрд руб.
- Среди магазинов, совмещающих в себе онлайн- и оффлайн-продажи, лидером является группа «М.Видео-Эльдорадо», которая по итогам 2018 года отчитывалась о росте выручки на 62% до 321 млрд руб., а чистой прибыли — на 20% до 8,3 млрд руб. Следом за ней идет сеть магазинов электроники DNS, созданная предпринимателями из Приморья. По итогам 2018 года выручка ООО «ДНС Ритейл» увеличилась на 11,5% до 220,5 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 10,4 млрд руб.
- Отрицательную динамику среди крупнейших e-commerce предприятий показала только сеть магазинов «Связной». Выручка ООО «Сеть связной» упала почти на 24% — с 63,3 млрд руб. в 2017 году до 48,3 млрд руб. в 2018 году. У компании также вырос убыток, по итогам года он составил 2,6 млрд руб, хотя годом ранее равнялся 890 млн руб.