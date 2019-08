Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео»

Согласно политике конфиденциальности, размещенной на сайте, компанией управляет зарегистрированное в Лондоне юридическое лицо Agenda.Video Company Ltd. По данным британского корпоративного реестра Companies House, Agenda.Video Company Ltd создана в декабре 2017 года, ее основным бенефициаром (более 75%) на момент создания была Анна Блейер, которую в СМИ неоднократно называли женой Михаила Слободина (эту информацию подтвердил и источник РБК, знакомый с топ-менеджером). В октябре 2018 года единственным владельцем Agenda.Video Company Ltd стал Михаил Герчук — бывший председатель совета директоров «ВымпелКома». Директором компании с момента ее создания значится Олег Бармин — экс-руководитель службы соцсетей «ВымпелКома».

У Олега Бармина есть бизнес и в России. После ухода из «ВымпелКома» Бармин в начале 2017 года создал ООО «Новые социальные медиа технологии», которое работает под брендом Agenda.Media. Компания ведет несколько тематических каналов в соцсетях, охват которых, по ее собственным данным, составляет около 16 млн пользователей. В них компания, в частности, размещает рекламные ролики, созданные по заказу крупного бизнеса (среди ее заказчиков на сайте указаны Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «ВымпелКом» и его головная структура — Veon) и госструктур (Министерства по культуре и туризму Калининградской области). На сайте по поиску работы HeadHunter компания Agenda.Media неоднократно в течение 2018 года размещала вакансии для специалистов в свой «британский стартап Agenda.Video».

Тем не менее, Олег Бармин утверждает, что занимается бизнесом только в России, и Михаил Слободин не имеет отношения к его российской компании Agenda.Media. «Agenda.Video — это другой бизнес, он не имеет отношения ко мне. Я действительно пытался открыть «бизнесок» в Лондоне, но там ничего не получилось, поэтому я продал все господину Герчуку, он сейчас сам этим занимается», — сообщил РБК Бармин. Информацию из Companies House о том, что он по-прежнему является директором Agenda.Video Company Ltd, он назвал «устаревшей».

Как Agenda.Video связана с Михаилом Слободиным

На официальном сайте Agenda.Video в разделе «Блоги» несколько постов написаны пользователем под псевдонимом Michael Freedom. На аватарке Michael Freedom стоит фотография мужчины, в котором несколько человек, лично знакомых с Михаилом Слободиным, узнали его.

Михаил Слободин в разговоре с РБК сообщил, что изначально идея проекта Agenda.Video действительно принадлежала ему, но впоследствии он продал ее Михаилу Герчуку и теперь только помогает ему «в неформальном режиме и без какой-либо оплаты». «Михаил Герчук — не тот человек, который «фронтует», он реально занимается этим проектом и является его стопроцентным, абсолютно реальным бенефициаром и директором», — утверждает Слободин. По его словам, «этот стартап находится в начале своего пути».

«Это неплохая идея, которую я поддержал, но потом стало понятно, что это не работает так, как изначально задумывалось. Чтобы «взлетело» — надо полностью фокусироваться на международном рынке. Еще я хотел привлечь к проекту Олега Бармина, с учетом его опыта в России, но он не смог, и у меня тоже нет возможности заниматься развитием проекта. Тут вовремя Михаил [Герчук] ушел из Veon, и я ему «продал» идею этого стартапа. Он искал себе что-то интересное, и мы просто отдали эту идею в хорошие руки», — утверждает Слободин.

По его словам, он «пообещал Михаилу [Герчуку] помогать в неформальном режиме и без каких-либо оплат». «Собственно, поэтому я им написал пару-тройку статей в блог, вспомнил, так сказать, былое, но понял, что на русском — это одно, а на английском — другое. В общем, Набоковым мне не стать. На выставке [B2B Marketing Expo] тоже был по приглашению Михаила, было интересно, как это вообще происходит», — рассказал он.

Михаил Герчук не ответил на запрос РБК.

Сам Михаил Слободин сообщил РБК, что живет «насыщенной и полной разных впечатлений жизнью» и недавно ездил в велосипедный тур вместе с Михаилом Герчуком и еще одним бывшим коллегой.