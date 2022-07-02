«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на пингвиненка Лоло

Вид на здание киностудии «Союзмультфильм» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Союзмультфильм» отсудил права на использования образа пингвиненка Лоло — главного героя мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло», который латвийский детский телеканал использовал в качестве логотипа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

«Поводом для разбирательства в суде по интеллектуальным правам стал товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо», зарегистрированный ООО «Теледистрибуция» в 2019 году после получения письменной претензии «Союзмультфильма» о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности», — сказано в сообщении.

«Союзмультфильм» оспорил регистрацию знака в Роспатенте, который признал ее незаконной. Представители «Теледистрибуции» обратились в суд по интеллектуальным правам и попытались обжаловать это решение, но инстанция отклонила иск.

Компания отстаивала свою позицию, ссылаясь на отсутствие в материалах дела документального подтверждения, что мультфильм создала именно советская киностудия «Союзмультфильм». По мнению ее представителей, исключительные права на мультфильм, переданные по договору от 2011 года, не могли принадлежать «Союзмультфильму», пишет «Интерфакс».

На сайте телеканала lolo.tv говорится, что он начал вещание в марте 2010 года в Латвии, Литве и Эстонии. В апреле 2016 года он заработал в России и странах СНГ. Также на сайте указано, что канал можно смотреть в некоторых странах Евросоюза.

ООО «Теледистрибьюция» представляет телеканал в России. В 2019 году телеканал обновил логотип и сменил название на «Пингвин».

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«Приключения пингвинёнка Лоло» — это трилогия мультфильмов, выпущенная в 1986-1987 годах советскими студиями «Союзмультфильм» и «Совинфильм» совместно с японскими компаниями «Лайфвок Корпорейшн» и «Аист Корпорейшн». Его сюжет повествует о приключениях двух пингвинят — мальчика Лоло и девочки Пепе.