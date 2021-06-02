Даня Милохин ответил на вопрос о регулировании тиктокеров государством

Тиктокер назвал блогерство пространством, где есть свобода действий, и исключил регулирование блогов кем-либо

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Блогер Даня Милохин считает, что никто не может регулировать TikTok. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом», — сказал тиктокер.

Корреспондент РБК уточнила: «А если к вам придут и скажут, что нужно делать вот так, а не так». Милохин ответил: «Нет, так нельзя».

Тиктокер отметил, что блогерство — свободное пространство, в котором «ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным». «Никто не может управлять твоим контентом», — добавил он.