Даня Милохин ответил на вопрос о регулировании тиктокеров государством

Летом 2014 года в России вступил в силу так называемый закон о блогерах, который, по сути, приравнивает блогеров к СМИ и запрещает распространять недостоверную информацию, призывать к экстремизму, материться и т.д.
Законопроект входил в так называемый антитеррористический пакет, направленный на регулирование интернета.
Речь идет о поправках в закон «Об информации» и другие законодательные акты «в целях упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». В законе впервые дано определение блогера: это «владелец сайта и (или) страницы сайта, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей сети Интернет».
В Роскомнадзоре предлагали более узкую трактовку понятия «блогер». «Если вы создаете сайт, где будут публиковаться изречения от конкретного физического лица, то этот ресурс можно назвать блогером», — поясняли в ведомстве.
Причем под действие закона попадают все, «кто пишет на русском языке и для российской аудитории», говорили в Роскомнадзоре.
Президент Владимир Путин заявлял, что «если конкретный человек имеет влияние на тысячи людей, на десятки тысяч, то в принципе, по сути, мало чем этот блог отличается от СМИ».
Закон ввел также понятие «организатор распространения информации». Под это определение попадает любая площадка, где пользователи могут общаться, а их посты находятся в открытом доступе. Признанных организаторами распространения информации обязали раскрывать Роскомнадзору информацию о посещаемости блогеров, их контакты, хранить на территории России данные о действиях пользователей в течение шести месяцев и делиться этой информацией со спецслужбами. Для нарушителей предусмотрены штрафы.