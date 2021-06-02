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ПМЭФ-2021 ,  
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Даня Милохин ответил на вопрос о регулировании тиктокеров государством

Тиктокер назвал блогерство пространством, где есть свобода действий, и исключил регулирование блогов кем-либо

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Блогер Даня Милохин считает, что никто не может регулировать TikTok. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом», — сказал тиктокер.

Корреспондент РБК уточнила: «А если к вам придут и скажут, что нужно делать вот так, а не так». Милохин ответил: «Нет, так нельзя».

Тиктокер отметил, что блогерство — свободное пространство, в котором «ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным». «Никто не может управлять твоим контентом», — добавил он.

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Летом 2014 года в России вступил в силу так называемый закон о блогерах, который, по сути, приравнивает блогеров к СМИ и запрещает распространять недостоверную информацию, призывать к экстремизму, материться и т.д.

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Законопроект входил в так называемый антитеррористический пакет, направленный на регулирование интернета.

Речь идет о поправках в закон «Об информации» и другие законодательные акты «в целях упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». В законе впервые дано определение блогера: это «владелец сайта и (или) страницы сайта, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей сети Интернет».

В Роскомнадзоре предлагали более узкую трактовку понятия «блогер». «Если вы создаете сайт, где будут публиковаться изречения от конкретного физического лица, то этот ресурс можно назвать блогером», — поясняли в ведомстве.

Причем под действие закона попадают все, «кто пишет на русском языке и для российской аудитории», говорили в Роскомнадзоре.

Президент Владимир Путин заявлял, что «если конкретный человек имеет влияние на тысячи людей, на десятки тысяч, то в принципе, по сути, мало чем этот блог отличается от СМИ».

Закон ввел также понятие «организатор распространения информации». Под это определение попадает любая площадка, где пользователи могут общаться, а их посты находятся в открытом доступе. Признанных организаторами распространения информации обязали раскрывать Роскомнадзору информацию о посещаемости блогеров, их контакты, хранить на территории России данные о действиях пользователей в течение шести месяцев и делиться этой информацией со спецслужбами. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Авторы
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Елена Чернышова
TikTok блогеры регулирование
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