Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,00 EUR Нал. 71,16 70,24 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6920,00 +46,10 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,72 +0,53% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Alibaba запустит в России платформу для хакатонов
Лента новостей
Министр спорта — РБК: «Бойкот Олимпиады в Корее даже не обсуждался» 09:00, Интервью Alibaba доведет свою долю в китайском сервисе доставки еды до 100% 08:58, Бизнес Правительству поручили проработать новые ограничения для онлайн-магазинов 08:51, Общество Кабмин разделил 2,6 млрд руб. на монтаж объектов к ЧМ между 10 регионами 08:39, Общество Оппозиция признала поражение на выборах президента в Коста-Рике 08:24, Политика Alibaba запустит в России платформу для хакатонов 08:01, Технологии и медиа СМИ сообщили о взрыве автомобиля в Киеве 07:33, Политика Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест 06:57, Общество В Приморье убийцу 10-летней школьницы приговорили к пожизненному сроку 06:25, Общество Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты 05:31, Политика Из генконсульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы 04:55, Политика Илон Маск отметил 1 апреля твитами о банкротстве Tesla Motors 04:48, Технологии и медиа Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном 04:43, Общество Золотов попросил начать дело против росгвардейцев после пожара в Кемерово 04:13, Общество Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров 04:10, Общество СМИ узнали о намерении правозащитников посетить Магомедовых в СИЗО 03:37, Общество СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых 03:16, Политика В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека 02:59, Общество В США хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт 02:25, Технологии и медиа «Яхту Сталина» переделают в плавучий музей у Парка Горького 02:02, Общество Задержанных участников акций против свалки «Ядрово» отпустили 01:35, Общество Ким Чен Ын побывал на концерте южнокорейских музыкантов в Пхеньяне 01:14, Политика Россия предварительно договорилась о выходе боевиков из Восточной Гуты 01:03, Политика Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения NAFTA из-за наркотрафика 00:41, Экономика Покупатель лотерейного билета в Нью-Джерси выиграл более $520 млн 00:24, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01 апр, 23:46, РБК и Билайн Входящая в «Сумму» FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании 01 апр, 23:41, Общество СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву 01 апр, 23:35, Бизнес
Alibaba запустит в России платформу для хакатонов
Технологии и медиа, 08:01
0
Alibaba запустит в России платформу для хакатонов
Alibaba Group выводит в Россию свой проект Tianchi — платформу для проведения хакатонов, своего рода соревнований между компаниями-разработчиками. Первым партнером площадки станет Московский университет
Фото: Reuters

Китайский холдинг Alibaba Group запускает в России площадку Tianchi, предназначенную для проведения хакатонов — специализированных мероприятий для разработчиков и исследователей в области больших данных. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Хакатон (от англ. hackaton: hack — «взламывать» и marathon — «марафон») — это мероприятие, в котором специалисты из разных областей (программисты, инженеры, дизайнеры) соревнуются в решении проблемы или выполнении задания. Впервые термин появился в 1999 году, его начали использовать разработчики компаний OpenBSD и Sun Microsystems.

Один из самых известных хакатонов в США организовывает компания Facebook. Google c 2014 года проводит международное соревнование Hash Code, в прошлом году его победителями стали российские программисты.

​Платформа Tianchi существует с 2015 года и сейчас насчитывает более 150 тыс. разработчиков из 80 стран. Она представляет собой инструмент для изучения наборов больших данных как самой Alibaba Group, так и других компаний. Данные для изучения выложены в открытом доступе. Организация соревнований между командами исследователей — одно из направлений деятельности Tianchi. Через площадку уже было организовано 66 хакатонов: помимо проектов Alibaba их проводили правительство Малайзии, китайские авиалинии Xiamen Airlines и др. Победители таких соревнований зачастую получают денежное вознаграждение от спонсоров. Например, призовой фонд конкурса по поиску решений по использованию искусственного интеллекта в сфере моды составляет 1,34 млн юаней (более $210 тыс.). В марте 2017 года Intel совместно с Alibaba организовала соревнование с призовыми в $145 тыс.

«Наша задача — охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях», — отметил глава Alibaba в России Марк Завадский.

Первым партнером проекта в России стал Московский государственный университет им. Ломоносова, который 20 апреля проведет на Tianchi первый хакатон. Помощник проректора МГУ Андрей Грунин рассказал РБК, что сотрудничество с площадкой позволит сделать университет хабом, привлекающим талантливых разработчиков. «Для Tianchi совместный хакатон с МГУ — это возможность проведения дополнительного отбора в формате офлайн-соревнования, а также привлечения новых участников, в том числе из университетской среды. Во время хакатона участникам будут оказывать поддержку эксперты из МГУ и Tianchi, а победители «локального» этапа получат в том числе денежные призы от организаторов», — сообщил Грунин.

Выгодный бизнес

Для разработчиков хакатоны — возможность создать продукт, который заметит крупная корпорация, говорят эксперты. Созданное в 2010 году в рамках одного из хакатонов TechCrunch приложение GroupMe было затем продано компании Skype за $85 млн. Популярная программа Workflow, синхронизирующая мобильные приложения с повседневными задачами пользователя, была также разработана на хакатоне Массачусетского технологического института и привлекла инвестиции сперва от фонда Rough Draft Ventures, а затем от Apple.

В России история хакатонов насчитывает уже около десяти лет, и это направление продолжает активно развиваться, утверждает разработчик образовательных продуктов «Лаборатории Касперского» Ксения Гнитько. «Еще пять лет назад хакатонами называли просто увеличенные по времени мастер-классы, но к сегодняшнему дню ситуация сильно изменилась, и сейчас мы видим много примеров очень сильных хакатонов», — отметила она.

Один из самых крупных в России хакатонов — недельный хакатон Deep Hack, который завершился в начале февраля в Москве; его партнерами были Национальная технологическая инициатива, Сбербанк, МФТИ, отметила Гнитько. Хакатон с 1 млн руб. призового фонда проводит соцсеть «ВКонтакте».

Ренат Батыров, гендиректор технопарка «Сколково», также проводящего хакатоны (в том числе для «Росатома», Сбербанка, «Декатлона» и др.), соглашается, что компаниям они дают возможность отобрать интересных людей или проекты. «В целом хакатоны — это деятельность тех департаментов, которые связаны с корпоративными инновациями. Начинается эта деятельность с хакатонов, продолжается на акселерационных программах и потом заканчивается внедрением инноваций в компаниях», — отметил он.

По словам Алексея Хахунова, сооснователя Dbrain, компании — организатора крупнейшего хакатона по машинному обучению whateverhack.ai, платформу Alibaba можно сравнить с Kaggle — стартапом, который Google поглотил весной прошлого года и на котором бизнес может проводить конкурсы по решению задач на основе машинного обучения. При этом в конкурсе может участвовать любой. «Хакатоны часто проводят компании внутри профильных вузов, чтобы найти талантливых специалистов на ранних стадиях, а, к примеру, фонды — чтобы найти команды и стартапы для инвестиций», — заключает Хахунов.

Автор: Леонид Грибков, Ирина Ли.
Теги: Alibaba Group , МГУ им. Ломоносова , хакатон
Главное
Колобков предложил передать WADA контроль за антидопинговыми агентствами Общество
Материалы по теме
Глава Alibaba в России покинет компанию Технологии и медиа
Игорь Чайка раскрыл инвестиции в российский павильон на Alibaba Бизнес
Гуцериев поедет в Китай: зачем Alibaba решила войти в капитал «М.Видео» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.