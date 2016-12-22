Alibaba запустит в России платформу для хакатонов

Alibaba Group выводит в Россию свой проект Tianchi — платформу для проведения хакатонов, своего рода соревнований между компаниями-разработчиками. Первым партнером площадки станет Московский университет

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Китайский холдинг Alibaba Group запускает в России площадку Tianchi, предназначенную для проведения хакатонов — специализированных мероприятий для разработчиков и исследователей в области больших данных. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Хакатон (от англ. hackaton: hack — «взламывать» и marathon — «марафон») — это мероприятие, в котором специалисты из разных областей (программисты, инженеры, дизайнеры) соревнуются в решении проблемы или выполнении задания. Впервые термин появился в 1999 году, его начали использовать разработчики компаний OpenBSD и Sun Microsystems. Один из самых известных хакатонов в США организовывает компания Facebook. Google c 2014 года проводит международное соревнование Hash Code, в прошлом году его победителями стали российские программисты. ​Платформа Tianchi существует с 2015 года и сейчас насчитывает более 150 тыс. разработчиков из 80 стран. Она представляет собой инструмент для изучения наборов больших данных как самой Alibaba Group, так и других компаний. Данные для изучения выложены в открытом доступе. Организация соревнований между командами исследователей — одно из направлений деятельности Tianchi. Через площадку уже было организовано 66 хакатонов: помимо проектов Alibaba их проводили правительство Малайзии, китайские авиалинии Xiamen Airlines и др. Победители таких соревнований зачастую получают денежное вознаграждение от спонсоров. Например, призовой фонд конкурса по поиску решений по использованию искусственного интеллекта в сфере моды составляет 1,34 млн юаней (более $210 тыс.). В марте 2017 года Intel совместно с Alibaba организовала соревнование с призовыми в $145 тыс.

«Наша задача — охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях», — отметил глава Alibaba в России Марк Завадский.

Первым партнером проекта в России стал Московский государственный университет им. Ломоносова, который 20 апреля проведет на Tianchi первый хакатон. Помощник проректора МГУ Андрей Грунин рассказал РБК, что сотрудничество с площадкой позволит сделать университет хабом, привлекающим талантливых разработчиков. «Для Tianchi совместный хакатон с МГУ — это возможность проведения дополнительного отбора в формате офлайн-соревнования, а также привлечения новых участников, в том числе из университетской среды. Во время хакатона участникам будут оказывать поддержку эксперты из МГУ и Tianchi, а победители «локального» этапа получат в том числе денежные призы от организаторов», — сообщил Грунин.

Выгодный бизнес

Для разработчиков хакатоны — возможность создать продукт, который заметит крупная корпорация, говорят эксперты. Созданное в 2010 году в рамках одного из хакатонов TechCrunch приложение GroupMe было затем продано компании Skype за $85 млн. Популярная программа Workflow, синхронизирующая мобильные приложения с повседневными задачами пользователя, была также разработана на хакатоне Массачусетского технологического института и привлекла инвестиции сперва от фонда Rough Draft Ventures, а затем от Apple.

В России история хакатонов насчитывает уже около десяти лет, и это направление продолжает активно развиваться, утверждает разработчик образовательных продуктов «Лаборатории Касперского» Ксения Гнитько. «Еще пять лет назад хакатонами называли просто увеличенные по времени мастер-классы, но к сегодняшнему дню ситуация сильно изменилась, и сейчас мы видим много примеров очень сильных хакатонов», — отметила она.

Один из самых крупных в России хакатонов — недельный хакатон Deep Hack, который завершился в начале февраля в Москве; его партнерами были Национальная технологическая инициатива, Сбербанк, МФТИ, отметила Гнитько. Хакатон с 1 млн руб. призового фонда проводит соцсеть «ВКонтакте».

Ренат Батыров, гендиректор технопарка «Сколково», также проводящего хакатоны (в том числе для «Росатома», Сбербанка, «Декатлона» и др.), соглашается, что компаниям они дают возможность отобрать интересных людей или проекты. «В целом хакатоны — это деятельность тех департаментов, которые связаны с корпоративными инновациями. Начинается эта деятельность с хакатонов, продолжается на акселерационных программах и потом заканчивается внедрением инноваций в компаниях», — отметил он.

По словам Алексея Хахунова, сооснователя Dbrain, компании — организатора крупнейшего хакатона по машинному обучению whateverhack.ai, платформу Alibaba можно сравнить с Kaggle — стартапом, который Google поглотил весной прошлого года и на котором бизнес может проводить конкурсы по решению задач на основе машинного обучения. При этом в конкурсе может участвовать любой. «Хакатоны часто проводят компании внутри профильных вузов, чтобы найти талантливых специалистов на ранних стадиях, а, к примеру, фонды — чтобы найти команды и стартапы для инвестиций», — заключает Хахунов.