Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России

Беспилотники способны укрепить транспортную связанность, инфраструктуру и экономический потенциал Дальнего Востока — регион развивает производство дронов для обеспечения технологического суверенитета и создания новых точек роста

Фото: ТГ-канал «Крылья Сахалина»

Производство беспилотников гражданского назначения в России выросло в 2,5 раза за 2024 год, следует из данных Минпромторга России. Их количество превысило 16 тыс. единиц. В ближайшие десять лет Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в беспилотной сфере — эту цель планируется решить в ходе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). В его состав входят пять федеральных проектов:

Для испытаний и производства дронов по всей стране сегодня запускаются научно-производственные центры. На данный момент их насчитывается 27, до 2030 года количество должно вырасти до 48.

На Сахалине применение дронов развивают уже пять лет — для мониторинга лесных пожаров, границ земельных участков, выявления незаконных построек. Здесь действует экспериментальный правовой режим на использование беспилотников. Осенью 2025 года в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) был озвучен план его расширения на все 11 дальневосточных регионов. Речь идет о создании условий для широкого применения беспилотных технологий для задач охраны природы и природопользования, в сельском хозяйстве, а также на производственных и логистических площадках.

Дальневосточный охват применения БАС

Сегодня на территории ДФО тестируются различные сферы применения БАС. Наибольшее распространение получил мониторинг с помощью дронов — для обнаружения пожаров, отслеживания лесозаготовок, контроля за промысловой обстановкой.

В Приморском крае проводятся полеты для мониторинга паводковой обстановки. В Хабаровском крае беспилотники используют для лесовосстановительных работ: так, Ванинский центр лесоводства рекультивирует территории, обеспечивают посев семян и ухаживает за недавно посаженными деревьями с помощью трех коптеров.

Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков отмечает, что использование дронов позволяет оперативно реагировать на возгорания и предотвращать масштабные лесные пожары, а при проведении комплексной инвентаризации лесных территорий, включая расчет объемов древесины, вида деревьев, их возраста и качества, БАС снижают временные затраты наполовину и повышают точность данных на 20%. Также дроны могут быть полезны для мониторинга акваторий, выявления завалов в русле рек и минимизации риска паводков.

«Применение беспилотников помогает создавать точные карты труднодоступных территорий, облегчая строительство инфраструктуры и развитие регионов», — дополняет Аленьков. Аэрофотосъемку больших площадей с использованием беспилотников в Сахалинской области проводит компания «Аврора БАС». По словам же гендиректора компании «Аврора БАС» Дмитрия Третьякова, основная задача состоит в проведении мониторинговых полетов по всему Дальнему Востоку. «В следующем году планируем полностью обеспечивать мониторинг для предотвращения пожаров и паводков», добавил он. Также среди проектов компании — экспериментальные, например, тестирование межрегиональных перелетов с Сахалина на материк. «От беспилотников ожидается, что они придут на смену пилотируемой авиации, это будет технологическая революция», — рассказывает Третьяков.

Как организована инфраструктурная база

К настоящему моменту на Дальнем Востоке завершено тестирование новых сервисов единой системы идентификации на базе «Эра-Глонасс» (государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях). Речь идет о повышении прозрачности полетов, возможности принудительной посадки авиабеспилотника централизованной удаленной командой, а также об одновременном мониторинге движения малой авиации и дронов.

«Применение единой системы идентификации авиабеспилотников создаст условия для дальнейшего формирования специализированных компаний и авиаперевозок с применением дронов», — отмечает гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Компания планирует внедрить единую систему идентификации на базе «Эра-Глонасс» на весь беспилотный транспорт. В сентября 2025 года на Дальнем Востоке к системе впервые подключили безэкипажные катера.

С 2024 года в регионе действует научно-производственный центр «Крылья Сахалина». В него входят лабораторно-исследовательский и летно-испытательный комплексы, центр для разработки и производства дронов, а также учебный центр и беспилотная авиакомпания.

Летные испытания резиденты проводят на аэродроме «Пушистый», который был открыт под Южно-Сахалинском в 2025 году. Это первый в России дронопорт.

Всего на Дальнем Востоке сегодня работают более 20 производителей БАС. Организован выпуск продукции в Бурятии, Якутии, Забайкалье, на Камчатке, в Магаданской области, на Сахалине и Чукотке, в Приморье и Хабаровском крае. Разработчики дронов могут получить грант в размере до 100 млн руб. на оформление конструкторской документации или 250 млн руб. на сертификацию нового беспилотного аппарата, по условиям поддержки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Какие меры поддержки доступны

Программы применения БАС формируются и адаптируются под запросы конкретного региона. В ДФО действует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики — он предоставляет льготное финансирование и оказывает комплексное сопровождение проектов в рамках специальных инвестиционных контрактов и других инструментов.

Подготовку кадров для беспилотной сферы обеспечивают ведущие вузы региона — специализированные курсы по проектированию, сборке и управлению БАС запущены, например, в ДВФУ и МГУ им. Невельского при участии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Недостаточная подготовка специалистов тормозит быстрое внедрение инноваций. Поэтому создаются образовательные программы для подготовки профессионалов в области эксплуатации и обслуживания беспилотников», — отмечает вице-премьер правительства Сахалина Вячеслав Аленьков.

Перспективы беспилотных полетов в макрорегионе

Усиление покрытия сетью мобильной связи в регионе и создание специализированных центров управления полетами позволит значительно расширить применение БАС, считает Аленьков.

«Расширение географии полетов позволит бизнесу строить новые логистические цепочки, разрабатывать долгосрочные бизнес-модели и инвестировать в создание коммерческих флотов авиабеспилотников», — считает руководитель «Глонасс» Алексей Райкевич. По его словам, именно такой подход даст толчок для перехода от точечных экспериментов к промышленной эксплуатации БАС.

Дальнейшие перспективы проникновения беспилотников будут зависеть от комплексного подхода государства и частного сектора, включая разработку законодательной базы, подготовку высококвалифицированных специалистов и расширение сети коммуникаций, резюмирует Вячеслав Аленьков.