ABBYY объяснила массовые увольнения россиян «путем трансформации»

ABBYY объяснила увольнения тем, что «проводит реорганизацию в определенных регионах». Под сокращения, по разным оценкам, могли попасть 200–300 сотрудников, релоцированных из России и Белоруссии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Представитель ИТ-компании ABBYY впервые прокомментировал массовые увольнения сотрудников, релоцированных в европейские офисы из России и Белоруссии. Он заявил РБК, что компания «вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса», в рамках которого «реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах, включая финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки».

«Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», — сказал представитель ABBYY. Количество сотрудников, «затронутых трансформацией», он не раскрывает.

Ранее во вторник, 1 октября, телеграм-канал «Угрюмочная» сообщил о массовых увольнениях в ABBYY, которые коснулись в основном граждан России. «Компания ABBYY AI сегодня буквально за час уволила всех граждан России. Как минимум в трех офисах: Кипр, Белград, Будапешт. При этом большинство сотрудников они релоцировали для работы за рубежом», — сообщил канал.

Факт увольнений подтвердили РБК несколько бывших и пока еще действующих сотрудников компании. Один из собеседников РБК сказал, что увольнения коснулись сотрудников офисов в Венгрии, Сербии и на Кипре.

«Сейчас идет garden leave («командировка в сад» — специфическая практика, при которой сотрудник, уже уведомленный об увольнении, в течение некоторого времени сохраняет свою позицию и заработную плату, но не допускается непосредственно к работе. — РБК), то есть формально увольнение еще не произошло, но к работе уже не допускают. Предлагают подписать mutual agreement (взаимное согласие. — РБК) — по сути, заявление «по собственному желанию», с дополнительными выплатами в обмен на отказ от любых исков», — рассказал один из них. Собеседник отметил, что в основном под «волну» попали разработчики, тестировщики, менеджеры и другие сотрудники, которые приехали из России и Белоруссии. Увольнения не затронули сербов, венгров, релоцированных украинцев (по паспорту или в некоторых случаях по самоопределению), а также часть сотрудников с российскими паспортами из числа тех, которые не имели доступ к коду, отметил он.

По словам другого собеседника, на онлайн-встрече для увольняемых в Сербии присутствовали только сотрудники с российским гражданством. По его информации, подобные встречи также прошли для сотрудников из Венгрии и Кипра. «Также присутствовавший на встрече главный исполнительный директор ABBYY Ульф Перссон и директор по продуктам Патрик Жан говорили стандартные фразы про то, что «все сотрудники молодцы, но компании нужно двигаться дальше».

«После этого учетные данные увольняемых сотрудников были заблокированы, компания пообещала отправить финальные соглашения о расторжении отношений на личные почты», — рассказал собеседник РБК. Он отметил, что уже получил предложение об оплате одного месяца при увольнении, другим сотрудникам поступали предложения об оплате двух месяцев или нескольких недель.

Среди причин увольнения компания, по словам другого собеседника, кому-то называла compliance and security (соответствие определенным правилам и безопасность), кому-то — что «можно было работать получше», оставленным сотрудникам говорили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

Forbes со ссылкой на несколько источников написал, что ABBYY планирует перенести IT-разработку в Индию, где зарплаты программистов ниже европейских. А поскольку среди разработчиков компании были в основном выходцы из России и Белоруссии, увольнения имеют национальный оттенок.

По разным оценкам, под увольнения попали 200–300 сотрудников, рассказали собеседники РБК. Источники РБК говорят, что последние полгода компания декларировала открытие дополнительных офисов в Барселоне, Нови-Саде, Мюнхене, и наем сотрудников; в корпоративных коммуникациях компания сообщала, что у нее рекордные прибыли.

Основатель компании Давид Ян пока не комментировал ситуацию.

Что такое ABBYY

ABBYY — международная компания, основанная в 1989 году Давидом Яном в России. Разработчик решений в области обработки документов и распознавания текста, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных и др.; наиболее известный продукт — ABBYY FineReader — дает возможность конвертации сканированных документов и изображений в редактируемые форматы. В России среди клиентов Abbyy были Сбербанк, Пробизнесбанк, Альфа-банк, ВТБ, МТС, Федеральная налоговая служба, Федеральный центр тестирования, АвтоВАЗ, Высшая школа экономики и др. Штаб-квартира Abbyy расположена в США, офисы — в 13 странах. Среди инвесторов — компания Marlin Equity Partners. Финансовые показатели не раскрываются.

В 2022 году на фоне начала военных действий на Украине ABBYY остановила в России и Белоруссии все продажи, разработки и оказание услуг; существовавшие в этих странах юрлица впоследствии были ликвидированы. Российский бизнес был выведен в новую компанию Content AI, учредителями которой стали бывшие менеджеры региональной «дочки». Эта компания занимается разработкой и распространением программного обеспечения для российского рынка, а также поддержкой клиентов.

Еще в октябре 2022 года ABBYY сообщала о планах перевести большую часть российских и белорусских сотрудников в центры разработки на Кипре, в Венгрии и Сербии.