В Газете.ru cменится главный редактор

Занимавшая этот пост Ольга Алексеева проработала в издании 13 лет, она займется новым проектом Rambler Group. Газету.ru возглавит Сергей Рыбка, до недавнего времени он работал на радио «Говорит Москва» в команде Сергея Доренко

Ольга Алексеева покинет пост главного редактора Газеты.ru, входящей в холдинг Rambler Group, сообщили два источника РБК, близких к холдингу. Новым главредом издания станет Сергей Рыбка, говорят они. Рыбка работал корреспондентом «Русской службы новостей», а затем редактором и ведущим на радиостанции «Говорит Москва».

Ольга Алексеева займется новым проектом Rambler Group в сфере медиа, сказали источники РБК.

Алексеева отказалась от комментариев.

В конце августа 2019 года 46,5% Rambler Group Александра Мамута получил Сбербанк. После завершения сделки был сформирован новый совет директоров медиахолдинга, который возглавил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Таким образом, Сбербанк стал совладельцем интернет-изданий Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информационного агентства RamblerNewsService, порталов Rambler, Afisha.Ru, блог-платформы Livejournal.com, а также онлайн-кинотеатра Okko.

Алексеева возглавила Газету.ru в июле 2016 года. Она сменила на этом посту руководившую редакцией три года Светлану Бабаеву. В «Газету.Ru» Алексеева пришла в 2006 году.