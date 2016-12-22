Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»

Российские конструкторы изучают возможность создания «самолета будущего», который будет принципиально отличаться от существующих моделей. Совместно с европейскими партнерами ведется работа над гиперзвуковым самолетом на водороде

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россия совместно с партнерами из Европы ведет разработку гиперзвукового самолета, рассказал генеральный директор ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) Кирилл Сыпало в телесудии «Роскосмоса». По его словам, топливом для перспективного самолета будет служить водород.

«Самолет будущего — он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего — это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты, которые позволят существенно, в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния, что очень актуально как для нас, так и стран БРИКС с учетом их географического положения», — рассказал глава ЦАГИ.

​Сыпало отметил, что по ЦАГИ занимается отработкой проектов, использующих альтернативные виды топлива. «Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ вместе с европейским сообществом в рамках проекта HEXAFLY, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде», — рассказал он.

Сыпало отметил, что речь идет не только об увеличении скорости перевозок. «Помимо принципа «быстрее, выше, сильнее» мы понимаем, что самолет также должен стать безопаснее, должен меньше оказывать воздействия на окружающую среду, стать комфортнее для пассажиров», — подчеркнул он.

В проекте HEXAFLY (High Speed Experimental Fly Vehicles) с российской стороны, помимо ЦАГИ, участвуют Центральный институт авиационного моторостроения, Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова и Московский физико-технический институт. Зарубежные разработчики представлены в проекте Европейским космическим агентством, Французским центром аэрокосмических исследований (ONERA) Итальянским аэрокосмическим исследовательским центром (CIRA).