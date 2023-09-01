branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
Цена нефти Urals в августе превысила санкционный потолок цен Экономика, 17:27
Камиле Валиевой присвоили звание мастера спорта международного класса Спорт, 17:25
Как создать фирме звездный имидж в онлайне: 5 простых шагов Pro, 17:23
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 17:22
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 17:22
Путин в разговоре со школьниками назвал российский народ непобедимым Политика, 17:18
Путин ответил на вопрос, какими он видит новые регионы через пять лет Политика, 17:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин цитатой из Пушкина ответил на вопрос о состоявшемся человеке Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:07
Девять способов снять боль после тренировки Pro, 17:05
«Спартак» отзаявил сенегальского форварда Бальде из РПЛ Спорт, 17:00
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Путин рассказал о работе в стройотряде и квалификации плотника 4 разряда Политика, 16:55
ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями Финансы, 16:54

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

«ЛитРес» зафиксировал рост продаж цифровых книг

Продажи цифровых книг выросли на 28% после длительного снижения
Рынок цифровых книг по итогам второго квартала 2023 года вырос на 28% и составил почти 3 млрд руб., подсчитали в «ЛитРесе». В числе наиболее быстрорастущих сегментов — корейская литература, юмор и мистика
Фото: allstars / Shutterstock
Фото: allstars / Shutterstock

Рынок цифровых книг показал рост по итогам второго квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в рамках Московской международной книжной ярмарки сообщил гендиректор сервиса электронной литературы «ЛитРес» Сергей Анурьев.

Так, по итогам марта—июня 2023 года емкость рынка цифровых книг, по информации «ЛитРеса», составила 2,99 млрд руб., что соответствует уровню конца 2021 года и на 28% превышает показатели второго квартала 2022-го. Прежде на протяжении четырех кварталов на рынке отмечалось падение продаж. Наихудшую динамику «ЛитРес» фиксировал в третьем квартале 2022 года: минус 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Результат первого полугодия 2023 года «ЛитРес» оценивает в 5,96 млрд руб. На конец этого года ожидаемая емкость рынка цифровых книг составит приблизительно 12 млрд руб. — таким образом, рост год к году составит 13%.

Топ-5 наиболее популярных жанров цифровых книг в продажах непосредственно «ЛитРеса» по итогам первого полугодия — саморазвитие и личностный рост, любовное фэнтези, современные любовные романы, современные детективы и боевая фантастика. Среди направлений, которые демонстрируют рост продаж в денежном выражении, — корейская литература (плюс 61%), юмористическая литература (21%), мистика и ужасы (20%), фэнтези (16%) и young adult (15%).

Драйвером развития книжного рынка в «ЛитРесе» называют сегмент самиздата: его емкость в первой половине 2023 года составила 2,077 млрд руб. Емкость этого сегмента книжного рынка выросла на 30%.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
книги ЛитРес продажи электронные книги

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
«Эксмо-АСТ» спрогнозировала рост продаж бумажных книг в 2023 году
Технологии и медиа
«Эксмо» анонсировало выход до конца года новой книги Пелевина
Общество
Мединский рассказал о «книге-учебнике» по военной истории и операциям
Общество