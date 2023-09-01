«ЛитРес» зафиксировал рост продаж цифровых книг

Рынок цифровых книг по итогам второго квартала 2023 года вырос на 28% и составил почти 3 млрд руб., подсчитали в «ЛитРесе». В числе наиболее быстрорастущих сегментов — корейская литература, юмор и мистика

Фото: allstars / Shutterstock

Рынок цифровых книг показал рост по итогам второго квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в рамках Московской международной книжной ярмарки сообщил гендиректор сервиса электронной литературы «ЛитРес» Сергей Анурьев.

Так, по итогам марта—июня 2023 года емкость рынка цифровых книг, по информации «ЛитРеса», составила 2,99 млрд руб., что соответствует уровню конца 2021 года и на 28% превышает показатели второго квартала 2022-го. Прежде на протяжении четырех кварталов на рынке отмечалось падение продаж. Наихудшую динамику «ЛитРес» фиксировал в третьем квартале 2022 года: минус 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Результат первого полугодия 2023 года «ЛитРес» оценивает в 5,96 млрд руб. На конец этого года ожидаемая емкость рынка цифровых книг составит приблизительно 12 млрд руб. — таким образом, рост год к году составит 13%.

Топ-5 наиболее популярных жанров цифровых книг в продажах непосредственно «ЛитРеса» по итогам первого полугодия — саморазвитие и личностный рост, любовное фэнтези, современные любовные романы, современные детективы и боевая фантастика. Среди направлений, которые демонстрируют рост продаж в денежном выражении, — корейская литература (плюс 61%), юмористическая литература (21%), мистика и ужасы (20%), фэнтези (16%) и young adult (15%).

Драйвером развития книжного рынка в «ЛитРесе» называют сегмент самиздата: его емкость в первой половине 2023 года составила 2,077 млрд руб. Емкость этого сегмента книжного рынка выросла на 30%.