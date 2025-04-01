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Технологии и медиа ,  
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Дуров продал первоапрельские кирпичи на десятки миллионов рублей

Фото: Telegram
Фото: Telegram

В Telegram за полчаса продали все первоапрельские кирпичи на десятки миллионов рублей.

Речь идет о подарке в Telegram, который продавался за 5 тыс. звезд. Количество подарков было ограниченным, кирпичи можно было купить 7 тыс. раз. Стоимость звезд не фиксирована: за одну штуку придется заплатить от 1,66 руб. до 1,81 в зависимости от количества. Таким образом, все кирпичи стоили 35 млн звезд — от 58,3 млн до 63,6 млн руб., подсчитал РБК.

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К 14 февраля в мессенджере появилась лимитированная серия подарков в честь Дня святого Валентина. Эту коллекцию Дуров анонсировал в 3:00 мск, и к 11:00 утра вся серия была распродана, а самые популярные подарки ушли в течение первого часа. Вся серия из 2 тыс. сердец (по 10 тыс. «звезд» за штуку) была распродана за шесть минут, написал позже Дуров. Он добавил, что за каждое из них люди заплатили более $200, то есть за шесть минут эти подарки принесли $400 тыс.

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Павел Дуров Telegram 1 апреля подарки мессенджер Интернет
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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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