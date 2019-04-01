Стоимость мобильного интернета в России упала до 3–4 копеек за мегабайт

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,45 -0,19 EUR Бирж. 73,42 -0,24 Brent 68,49 +0,20% USD Нал. 66,11 65,14 EUR Нал. 74,18 73,15 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1214 -0,0002 BTC/USD Бирж. 4 209,00 +41,50 IMOEX 2 520,72 +0,95% RTSI 1 212,33 +1,19% DJIA 26 132,30 +0,79% Nasdaq 7 782,69 +0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 15:11
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Бизнес, 17:27 При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека Общество, 17:22 Квартиры и коттедж: что известно о недвижимости Владимира Зеленского Недвижимость, 17:21 Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году Экономика, 17:21 Минфин скорректировал долгосрочный прогноз по курсу рубля Экономика, 17:18 Футболист «Спартака» отказался от контракта с зарплатой €250 тыс. в год Спорт, 17:14 Американец из «кремлевского доклада» Минфина США оценил ущерб Бизнес, 17:08 В Ельцин-центре сообщили о состоянии Бурбулиса Общество, 17:05 В США из-за технической ошибки произошел сбой в авиасообщении Общество, 17:02 Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы Политика, 16:54 В МИДе назвали избирательную кампанию на Украине грязной и ожесточенной Политика, 16:50 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 16:47 «Росатом» выбрал разработчиков «дорожных карт» по цифровым технологиям Технологии и медиа, 16:32 Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Политика, 16:30
Технологии и медиа ,  
0 
Стоимость мобильного интернета в России упала до 3–4 копеек за мегабайт
Из-за возврата безлимитных тарифов и увеличения конкуренции в прошлом году средняя стоимость 1 Мб мобильного интернет-трафика в России снизилась до 3–4 коп., оценили эксперты. В некоторых регионах цена упала до копейки
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В 2018 году средняя стоимость 1 Мб мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 руб., что на 33% ниже, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете, посвященном российскому рынку связи и написанном топ-менеджерами «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса Александром Поповским и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным (текст отчета есть у РБК).

Авторы отчета напоминают, что в прошлом году мобильные операторы начали возвращать в свои тарифные линейки предложения с безлимитным интернетом. Первым, кто запустил подобный тариф, была компания «МТС» с предложением «Тарифище». Практически сразу аналогичные тарифы появились у «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Как объясняли в МТС, их тариф был ориентирован на средне-верхний доходный сегмент клиентов и должен был спровоцировать рост ARPU (средний доход от одного абонента в месяц). Топ-менеджеры «ВымпелКома» считают, что у возврата безлимитных тарифов есть одновременно и положительный, и отрицательный эффект. «В регионах, где безлимиты действительно попали в сегмент с ARPU чуть выше среднего, они совпали также и с растущей потребностью клиентов в мобильном интернете и, соответственно, поддержали рост MBOU (среднего объема трафика передачи данных на одного абонента в месяц. — РБК), и, как и декларировалось, ARPU. В тех же регионах, где в 2018 году развернулась ценовая война, а без нее год также не обошелся, полноценные безлимиты явились с ценником менее 200 руб. в месяц», — указано в отчете.

По оценке его авторов, снижение цен на рынке относительно 2017 года произошло в 40 регионах. «На таких рынках мы наблюдаем падение выручки, что в сочетании со взрывным ростом трафика вряд ли отвечает интересам рынка», — пишут топ-менеджеры «ВымпелКома». Например, в Кургане в прошлом году средняя стоимость мегабайта составляла 0,01 руб. Даже если кому-то удалось увеличить абонентскую базу на этом фоне, заработать на таких клиентах операторы не могли, следует из отчета. В то же время в нем отмечается, что в национальном масштабе негативные эффекты от безлимитных тарифов пока остаются управляемыми.

В первый раз операторы начали массово внедрять безлимитные тарифы в первом полугодии 2016 года, но уже в начале 2017-го отказались от них из-за падения выручки. По итогам 2018 года выручка от услуг мобильной связи в стране выросла на 5%. Однако ранее аналитики Sberbank CIB прогнозировали, что в первом квартале 2019 года выручка от услуг мобильной связи может достичь дна, в том числе из-за возврата безлимитных тарифов. К росту этот показатель вернется в третьем и четвертом кварталах 2019 года, прогнозировали в Sberbank CIB.

По оценке аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратовой, средняя стоимость 1 Мб для пользователя услуг мобильной связи в России была еще ниже, чем оценили в «ВымпелКоме», — 0,03 руб. Это на 25% ниже, чем в 2017 году и является историческим минимумом для этого показателя. По мнению Панкратовой, стоимость 1 Мб может снизиться еще больше. «Хотя, казалось бы, куда уже меньше! У нас и так практически самый дешевый мобильный интернет в мире», — отметила она.

Автор: Анна Балашова
Теги: «ВымпелКом», «Билайн», мобильный интернет, тарифы
Материалы по теме
«ВымпелКом» решил выкупить у Альфа-банка 40% в сервисе RuRu
Технологии и медиа
«ВымпелКом» спутает сим-карты: из чего состоит новая стратегия оператора
Технологии и медиа
Выручка МТС выросла рекордными темпами на фоне сокращения числа абонентов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter