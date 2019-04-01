Стоимость мобильного интернета в России упала до 3–4 копеек за мегабайт

Из-за возврата безлимитных тарифов и увеличения конкуренции в прошлом году средняя стоимость 1 Мб мобильного интернет-трафика в России снизилась до 3–4 коп., оценили эксперты. В некоторых регионах цена упала до копейки

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В 2018 году средняя стоимость 1 Мб мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 руб., что на 33% ниже, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете, посвященном российскому рынку связи и написанном топ-менеджерами «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса Александром Поповским и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным (текст отчета есть у РБК).

Авторы отчета напоминают, что в прошлом году мобильные операторы начали возвращать в свои тарифные линейки предложения с безлимитным интернетом. Первым, кто запустил подобный тариф, была компания «МТС» с предложением «Тарифище». Практически сразу аналогичные тарифы появились у «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Как объясняли в МТС, их тариф был ориентирован на средне-верхний доходный сегмент клиентов и должен был спровоцировать рост ARPU (средний доход от одного абонента в месяц). Топ-менеджеры «ВымпелКома» считают, что у возврата безлимитных тарифов есть одновременно и положительный, и отрицательный эффект. «В регионах, где безлимиты действительно попали в сегмент с ARPU чуть выше среднего, они совпали также и с растущей потребностью клиентов в мобильном интернете и, соответственно, поддержали рост MBOU (среднего объема трафика передачи данных на одного абонента в месяц. — РБК), и, как и декларировалось, ARPU. В тех же регионах, где в 2018 году развернулась ценовая война, а без нее год также не обошелся, полноценные безлимиты явились с ценником менее 200 руб. в месяц», — указано в отчете.

По оценке его авторов, снижение цен на рынке относительно 2017 года произошло в 40 регионах. «На таких рынках мы наблюдаем падение выручки, что в сочетании со взрывным ростом трафика вряд ли отвечает интересам рынка», — пишут топ-менеджеры «ВымпелКома». Например, в Кургане в прошлом году средняя стоимость мегабайта составляла 0,01 руб. Даже если кому-то удалось увеличить абонентскую базу на этом фоне, заработать на таких клиентах операторы не могли, следует из отчета. В то же время в нем отмечается, что в национальном масштабе негативные эффекты от безлимитных тарифов пока остаются управляемыми.

В первый раз операторы начали массово внедрять безлимитные тарифы в первом полугодии 2016 года, но уже в начале 2017-го отказались от них из-за падения выручки. По итогам 2018 года выручка от услуг мобильной связи в стране выросла на 5%. Однако ранее аналитики Sberbank CIB прогнозировали, что в первом квартале 2019 года выручка от услуг мобильной связи может достичь дна, в том числе из-за возврата безлимитных тарифов. К росту этот показатель вернется в третьем и четвертом кварталах 2019 года, прогнозировали в Sberbank CIB.

По оценке аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратовой, средняя стоимость 1 Мб для пользователя услуг мобильной связи в России была еще ниже, чем оценили в «ВымпелКоме», — 0,03 руб. Это на 25% ниже, чем в 2017 году и является историческим минимумом для этого показателя. По мнению Панкратовой, стоимость 1 Мб может снизиться еще больше. «Хотя, казалось бы, куда уже меньше! У нас и так практически самый дешевый мобильный интернет в мире», — отметила она.