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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о планах инвестора добиться смены гендиректора Twitter

Инвесткомпания Elliott Management недовольна Джеком Дорси, так как тот одновременно руководит соцсетью и сервисом Square. Reuters отмечает, что гендиректор Twitter, которому принадлежит около 2% компании, уязвим перед инвесторами
Джек Дорси (Фото: Francois Mori / AP)

Инвестиционная компания Elliott Management Corp. собирается добиться изменений в работе Twitter, в том числе ухода с поста гендиректора Джека Дорси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эту информацию подтверждает и источник CNBC.

По данным Bloomberg, Elliot Management приобрела «значительную» долю Twitter (ее объем не раскрывается). Инвестор хочет добиться включения трех представителей в состав совета директоров Twitter, который состоит из восьми человек, пишет Reuters.

Как сообщает CNBC, основатель Elliot Management Пол Сингер настаивает на отставке Дорси, так как его не устраивает, что тот одновременно возглавляет Twitter и компанией Square, которая занимается сервисом электронных платежей. Кроме того, в Elliot недовольны планами Дорси полгода жить и работать в Африке. 

О намерении переехать на континент на срок от трех до шести месяцев в 2020 году Дорси сообщил в ноябре прошлого года. «Африка определит будущее (особенно биткоина!)», — написал он тогда. Дорси не уточнил, в какой именно стране хотел бы пожить.

Кем именно хотят заменить Дорси, не уточняется. Представители Elliot Management и Twitter не ответили на запрос Bloomberg. Reuters отмечает, что акционеры Twitter имеют равные права голоса, в результате чего Дорси, который владеет порядка 2% компании, оказался уязвим перед инвесторами.

Дорси руководил Twitter с момента создания сервиса в 2006 году до 2008 года. В июле 2015-го он вновь занял должность гендиректора.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Twitter, Джек Дорси
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