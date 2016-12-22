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Ссора Собчак с Жириновским увеличила аудиторию программы Соловьева на 50%
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Ссора Собчак с Жириновским увеличила аудиторию программы Соловьева на 50%
Технологии и медиа, 01 мар, 18:08
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Ссора Собчак с Жириновским увеличила аудиторию программы Соловьева на 50%
Конфликт Ксении Собчак и Владимира Жириновского во время дебатов на «России 1» вызвал интерес московской телеаудитории. Дискуссию посмотрели в 1,5 раза больше зрителей, чем обычно собирают в будни программы Владимира Соловьева
Владимир Соловьев (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС )

Дебаты кандидатов в президенты, в ходе которых Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак, а та облила его водой, были показаны телеканалом «Россия 1» на европейскую часть России с 23:15 среды, 28 февраля, по 0:15 четверга, 1 марта, — в то же самое время, что обычно в будни идет первый час программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Дебаты, которые модерировал Владимир Соловьев, собрали у экранов почти в 1,5 раза больше москвичей, чем обычные эфиры телеведущего. За дебатами в столице следили в среднем 710 тыс. зрителей старше 18 лет, следует из предварительных данных исследовательской компании Mediascope (есть у РБК). Рейтинг программы составил 5,7% (программу посмотрели в среднем 5,7% москвичей указанного возраста). Для сравнения: аудитория первого часа — с 23:15 до 00:15 — программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходившей в эфир с 19 по 22 февраля, в среднем составляла 481,5 тыс. москвичей старше 18 лет. Средний рейтинг — почти 3,9%.

Схлестнулись на дебатах: с кем ссорились кандидаты во время кампаний Еще 3 фото
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Полная версия

Выпуск программы с дебатами вышел в прямом эфире на Дальнем Востоке. К моменту трансляции на европейскую часть страны о скандале уже было известно из роликов, которые практически сразу же появились в интернете.

Столичные зрители увидели полную версию программы, вышедшей на Дальний Восток, но без нецензурных выражений Жириновского. 

«Россия 1» не будет наказана за нецензурную ругань: по действующему законодательству Роскомнадзор не может привлечь к ответственности канал, если нецензурные выражения прозвучали в прямом эфире.

Схлестнулись на дебатах: с кем ссорились кандидаты во время кампаний Еще 3 фото
Фотогалерея

Теледебаты кандидатов в президенты, согласно постановлению Центризбиркома, могут проводится с 26 февраля по 15 марта. Первый эфир состоялся на Общественном телевидении России вечером во вторник, 27 февраля. Второй выпуск дебатов, в котором участвовали в том числе Собчак и Жириновский, показал в среду, 28 февраля, с 08:05 до 09:02 мск «Первый канал». Оппоненты не конфликтовали, и аудитория этой передачи, по предварительным данным Mediascope, составила в Москве 226 тыс. человек старше 18 лет. Рейтинг программы в столиц​​е был всего 1,8%.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «Россия 1» , Владимир Жириновский , Ксения Собчак , Владимир Соловьев , дебаты
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