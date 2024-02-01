Минцифры начало расследование из-за масштабного сбоя в Рунете
Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .ru, который произошел 30 января, заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty 2024, передает ТАСС.
«Минцифры ведет разбирательство», — сказал министр. Шадаев заверил, что результаты опубликуют после расследования.
Вечером 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями за рубежом.
В Координационном центре доменов .ru и .рф и Минцифры объяснили сбой проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Проблему, вызвавшую сбой в Рунете, устранили в тот же день, однако предупредили, что неполадки в работе DNS могут продолжаться еще какое-то время, «пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».
Источники на телекоммуникационном рынке рассказали РБК, что сбой мог спровоцировать активизацию мошенников. Однако эксперты по кибербезопасности не увидели всплеска краж.
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