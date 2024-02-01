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Технологии и медиа ,  
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Минцифры начало расследование из-за масштабного сбоя в Рунете

Шадаев: Минцифры ведет расследование из-за масштабного сбоя в Рунете
Масштабный сбой в Рунете произошел 30 января. С проблемами столкнулись как жители российских регионов, так и пользователи из-за рубежа. Причиной сбоя назвали несовершенный софт. Шадаев сообщил, что министерство расследует инцидент
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .ru, который произошел 30 января, заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty 2024, передает ТАСС.

«Минцифры ведет разбирательство», — сказал министр. Шадаев заверил, что результаты опубликуют после расследования.

Что такое DNSSEC, из-за которого произошел масштабный сбой в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Вечером 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями за рубежом.

В Координационном центре доменов .ru и .рф и Минцифры объяснили сбой проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Проблему, вызвавшую сбой в Рунете, устранили в тот же день, однако предупредили, что неполадки в работе DNS могут продолжаться еще какое-то время, «пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».

Источники на телекоммуникационном рынке рассказали РБК, что сбой мог спровоцировать активизацию мошенников. Однако эксперты по кибербезопасности не увидели всплеска краж.

Фото: Яндекс.Карты

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София Шошина София Шошина
Минцифры Максут Шадаев сбой расследование
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