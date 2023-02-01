Positive Technologies закрыла свои офисы в Великобритании и Чехии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Нетаньяху рассказал о просьбе стать посредником между Россией и Украиной Политика, 09:48
В Англии завели дело против украинца из «Челси» за расизм в песне Спорт, 09:43
Будет ли инфляция в Европе более затяжной, чем в США, — The Economist Pro, 09:41
Зарплата гендиректора Intel сократится на четверть Бизнес, 09:36
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:35
Росреестр сообщил о рекорде сделок с эскроу в новостройках Москвы Недвижимость, 09:30
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Противоречивое поведение в суде: как использовать в свою пользу Pro, 09:09
В Росавиации сообщили об «очистке» 180 самолетов от западной регистрации Бизнес, 09:00
Небо, гонг, Масленица: культурная афиша февраля Стиль, 09:00
Аргентинец перешел в «Челси» за рекордную для Англии сумму Спорт, 08:57
«Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit Pro, 08:44
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:44
В США предложили продать Украине дроны Reaper за $1 Политика, 08:35
Технологии и медиа ,  
0 

Positive Technologies закрыла свои офисы в Великобритании и Чехии

Positive Technologies сообщила о прекращении работы в Великобритании и Чехии
Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности Positive Technologies сократила международное присутствие. Причиной могли стать непростые геополитические условия и санкции
Группа Позитив POSI 1 610 +2,97% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности Positive Technologies в конце 2022 года закрыла офисы в Чехии и Великобритании. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Направление исследований и разработок за рубежом Positive Technologies начала развивать в 2016 году. Как пояснял в 2017-м замгендиректора компании Борис Симис, Positive Technologies набирала персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, а также открыла центр разработки в Брно (Чехия), где находится много технических университетов. Последний был нужен, чтобы нанимать программистов для разработки продуктов, направленных на зарубежный телеком-рынок: «Российские программисты хорошие, и их услуги обходятся дешевле любых европейских. С этой точки зрения иметь разработку в России нам удобно. С другой стороны, невозможно быть международной компанией, не имея разработки где-то еще. Нужно быть ближе к локальным заказчикам. Это особенно актуально для разработчика продуктов в области информационной безопасности».

Сейчас у Positive Technologies остается официальное представительство в Казахстане, уточняют в компании, но она разрабатывает планы по открытию офисов в других странах. Каких — в компании не раскрывают.

До сих пор на зарубежный бизнес приходилось около 2% оборота Positive Technologies (компания не раскрывает размер общей выручки, в России показатель по итогам девяти месяцев 2022 года составлял 7 млрд руб.). В ближайшие годы компания планирует увеличить долю зарубежного бизнеса, но насколько — ее представитель не уточняет.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), Positive Technologies занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков средств защиты информации в России, уступая «Лаборатории Касперского». Объем российского рынка кибербезопасности ЦСР оценила в 185,9 млрд руб. в 2021 году. На российских вендоров приходился 61% этого рынка, остальное — на зарубежных. По итогам 2022 года, по прогнозу ЦСР, объем рынка может составить 166 млрд руб., а по итогам 2023-го — 232 млрд руб. с учетом геополитических событий. В ближайшие пять лет объем отечественного рынка кибербезопасности может вырасти до 469 млрд руб.

Почему закрыли зарубежные офисы

Представитель Positive Technologies отказался пояснить причины закрытия офисов в Великобритании и Чехии.

Читайте на РБК Pro
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку
В когтях дракона: как Apple стала зависимой от Китая — Financial Times
Текучка кадров стала проблемой. Какой подход позволит ее решить
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения

Компания еще весной 2021 года попала под санкции США из-за «поддержки государственных органов, включая ФСБ, и организации широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом». В ноябре Министерство торговли США включило Positive Technologies в список организаций, которым запрещен экспорт и реэкспорт продуктов информационной безопасности, компьютеров и многих других категорий товаров. В объяснении говорилось, что киберинструменты компании «использовались для получения несанкционированного доступа к информационным системам», компания угрожала «конфиденциальности и безопасности физлиц и организаций по всему миру». В самой компании заявляли, что не несут подобной угрозы.

Попадание под жесткие американские санкции прибавляет минимум 30% к себестоимости продукта из-за необходимости их обойти: создание новых юрлиц, финансовых посредников и т.п., отметил в беседе с РБК замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов. «Если маржинальность бизнеса дополнительную финансовую нагрузку выдерживает, имеет смысл продолжать. Если нет — проще закрыть», — указал он.

Руководитель управления информационной безопасности ГК Softline Дмитрий Васильев говорит, что с учетом сегодняшних реалий сохранение офисов в Великобритании и Чехии «было невозможной задачей». «У Positive Technologies интересный путь и будущее в России, поэтому решение о закрытии этих офисов незначительно влияет на бизнес компании», — считает он.

По мнению гендиректора ООО «Лаборатория информационной безопасности» Анны Андреевой, решение закрыть офисы в Великобритании и Чехии выглядит «абсолютно логичным». «Оно связано не столько с санкциями, сколько с отсутствием огромных объемов бизнеса в Европе, — указала Андреева. — Есть большая доля вероятности, что Positive Technologies может пойти по примеру Softline: у тех в Европе также сосредоточена сравнительно небольшая доля бизнеса — основная часть в Латинской Америке, Вьетнаме и др. и продолжает развиваться. Можно предположить, что Positive Technologies помимо СНГ будут также ориентированы на дальние дружественные страны». По мнению Васильева, помимо некоторых стран Азии и Латинской Америки Positive Technologies может иметь успех также в странах Африканского региона.

Что делают с зарубежными офисами конкуренты

В конце 2017 года «Лаборатория Касперского» заявила о закрытии своего подразделения в Вашингтоне Kaspersky Government Security Solutions, которое занималось поставкой решений для госорганов США. В сентябре того же года Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать антивирусное программное обеспечение от «Лаборатории Касперского».

Летом 2022 года другая крупная компания, Group-IB, создала автономную структуру в России, управление которой перешло локальному менеджменту. Под управлением сингапурской Group-IB Global Private Ltd остались Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Эксперты назвали такой шаг логичным для сохранения международного бизнеса в условиях геополитической напряженности.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
информационная безопасность кибератаки Импортозамещение локализация
Материалы по теме
Основатель Group-IB из СИЗО назвал способ вернуть уехавших айтишников
Технологии и медиа
«Касперский» ответил на совет госучреждениям Италии заменить его сервисы
Политика
Positive Technologies сообщила о влиянии санкций США на планы по IPO
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter