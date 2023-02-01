Positive Technologies закрыла свои офисы в Великобритании и Чехии

Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности Positive Technologies сократила международное присутствие. Причиной могли стать непростые геополитические условия и санкции

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Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности Positive Technologies в конце 2022 года закрыла офисы в Чехии и Великобритании. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Направление исследований и разработок за рубежом Positive Technologies начала развивать в 2016 году. Как пояснял в 2017-м замгендиректора компании Борис Симис, Positive Technologies набирала персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, а также открыла центр разработки в Брно (Чехия), где находится много технических университетов. Последний был нужен, чтобы нанимать программистов для разработки продуктов, направленных на зарубежный телеком-рынок: «Российские программисты хорошие, и их услуги обходятся дешевле любых европейских. С этой точки зрения иметь разработку в России нам удобно. С другой стороны, невозможно быть международной компанией, не имея разработки где-то еще. Нужно быть ближе к локальным заказчикам. Это особенно актуально для разработчика продуктов в области информационной безопасности».

Сейчас у Positive Technologies остается официальное представительство в Казахстане, уточняют в компании, но она разрабатывает планы по открытию офисов в других странах. Каких — в компании не раскрывают.

До сих пор на зарубежный бизнес приходилось около 2% оборота Positive Technologies (компания не раскрывает размер общей выручки, в России показатель по итогам девяти месяцев 2022 года составлял 7 млрд руб.). В ближайшие годы компания планирует увеличить долю зарубежного бизнеса, но насколько — ее представитель не уточняет.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), Positive Technologies занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков средств защиты информации в России, уступая «Лаборатории Касперского». Объем российского рынка кибербезопасности ЦСР оценила в 185,9 млрд руб. в 2021 году. На российских вендоров приходился 61% этого рынка, остальное — на зарубежных. По итогам 2022 года, по прогнозу ЦСР, объем рынка может составить 166 млрд руб., а по итогам 2023-го — 232 млрд руб. с учетом геополитических событий. В ближайшие пять лет объем отечественного рынка кибербезопасности может вырасти до 469 млрд руб.

Почему закрыли зарубежные офисы

Представитель Positive Technologies отказался пояснить причины закрытия офисов в Великобритании и Чехии.

Компания еще весной 2021 года попала под санкции США из-за «поддержки государственных органов, включая ФСБ, и организации широкомасштабных мероприятий, на которых представители силовых ведомств занимались рекрутингом». В ноябре Министерство торговли США включило Positive Technologies в список организаций, которым запрещен экспорт и реэкспорт продуктов информационной безопасности, компьютеров и многих других категорий товаров. В объяснении говорилось, что киберинструменты компании «использовались для получения несанкционированного доступа к информационным системам», компания угрожала «конфиденциальности и безопасности физлиц и организаций по всему миру». В самой компании заявляли, что не несут подобной угрозы.

Попадание под жесткие американские санкции прибавляет минимум 30% к себестоимости продукта из-за необходимости их обойти: создание новых юрлиц, финансовых посредников и т.п., отметил в беседе с РБК замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов. «Если маржинальность бизнеса дополнительную финансовую нагрузку выдерживает, имеет смысл продолжать. Если нет — проще закрыть», — указал он.

Руководитель управления информационной безопасности ГК Softline Дмитрий Васильев говорит, что с учетом сегодняшних реалий сохранение офисов в Великобритании и Чехии «было невозможной задачей». «У Positive Technologies интересный путь и будущее в России, поэтому решение о закрытии этих офисов незначительно влияет на бизнес компании», — считает он.

По мнению гендиректора ООО «Лаборатория информационной безопасности» Анны Андреевой, решение закрыть офисы в Великобритании и Чехии выглядит «абсолютно логичным». «Оно связано не столько с санкциями, сколько с отсутствием огромных объемов бизнеса в Европе, — указала Андреева. — Есть большая доля вероятности, что Positive Technologies может пойти по примеру Softline: у тех в Европе также сосредоточена сравнительно небольшая доля бизнеса — основная часть в Латинской Америке, Вьетнаме и др. и продолжает развиваться. Можно предположить, что Positive Technologies помимо СНГ будут также ориентированы на дальние дружественные страны». По мнению Васильева, помимо некоторых стран Азии и Латинской Америки Positive Technologies может иметь успех также в странах Африканского региона.