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Теракт в аэропорту Стамбула: Вечером 28 июня в стамбульском аэропорту Ататюрк произошел теракт. Трое террористов-смертников приехали к аэропорту на такси
Reuters рассказал о подорвавшем себя в Стамбуле выходце из России Reuters пообщался с людьми, знавшими Рахима Булгарова — одного из россиян, подорвавших себя в аэропорту Стамбула. По их словам, до того как стать террористом, молодой человек был застенчивым и мечтал открыть бизнес 12 июл 2016, 18:03
Российского узника Гуантанамо задержали по делу о теракте в Стамбуле Находившийся ранее в заключении в американской тюрьме в Гуантанамо уроженец Татарстана Айрат Вахитов оказался среди задержанных по делу о взрывах в аэропорту Стамбула. Всего сообщалось о задержанных в Турции 11 россиянах 06 июл 2016, 17:18
Эрдоган заявил о причастности уроженцев бывшего СССР к теракту в Стамбуле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил причастность граждан из бывших советских республик к теракту в стамбульском аэропорту. Задержаны 30 человек, среди них есть уроженцы Дагестана, Киргизии и Таджикистана 05 июл 2016, 10:50
В Чечне рассказали о грузинском гражданстве «стамбульского террориста» 02 июл 2016, 00:59
СМИ узнали о российском гражданстве двух исполнителей теракта в Стамбуле Турецкие СМИ назвали имена двух из трех смертников, совершивших теракт в аэропорту Стамбула. Оба они, по данным журналистов, имели российские паспорта. Накануне власти заявили о гражданстве России у одного из террористов 01 июл 2016, 16:20
Теракт в Стамбуле совершили граждане России, Киргизии и Узбекистана Гражданин России был среди боевиков-смертников, которые устроили теракт в аэропорту Стамбула, заявил представитель турецких властей. СМИ писали об участии в атаке выходца из Чечни или Дагестана 30 июн 2016, 14:05
СМИ узнали о возможной причастности к теракту в Стамбуле выходца из Чечни К теракту в стамбульском аэропорту мог быть причастен выходец из Чечни Осман Вадинов, пишут турецкие СМИ. По данным спецслужб Турции, он прибыл из сирийской Ракки 30 июн 2016, 10:57
Обама предложил помощь Турции в расследовании теракта в Стамбуле 29 июн 2016, 23:50
Обама выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле 29 июн 2016, 16:56
Turkish Airlines вернет деньги за билеты из-за теракта в Стамбуле Turkish Airlines пообещала возместить пассажирам стоимость билетов в Стамбул с вылетом до 5 июля. «Аэрофлот» ограничился компенсациями за отмененные рейсы 28 и 29 июня 29 июн 2016, 16:20
Число жертв теракта в аэропорту Стамбула превысило 40 человек Количество жертв взрыва в стамбульском аэропорту, произошедшего накануне, достигло 41 человека, сообщил офис губернатора Стамбула. Пострадавших — 239 человек 29 июн 2016, 13:29
«Аэрофлот» возобновит полеты в Стамбул в четверг Полеты «Аэрофлота» в Стамбул возобновятся в четверг, 30 июня. В среду все рейсы отменены. Компания использует самолет большей вместимости A330 для перевозки пассажиров, которые не смогли вылететь из-за теракта 29 июн 2016, 12:40
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Турции 29 июн 2016, 12:09
Дети из России были в зеленой зоне аэропорта Стамбула в момент теракта 29 июн 2016, 09:37
Атака в Турции: что известно о нападении на аэропорт в Стамбуле В атаке на стамбульский аэропорт Ататюрк приняли участие трое террористов-смертников. Жертвами стали более 40 человек, свыше 200 получили ранения. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял 29 июн 2016, 08:52
При теракте в аэропорту Стамбула погибла гражданка Украины 29 июн 2016, 08:45
В результате теракта в Стамбуле пострадал россиянин Россиянин пострадал в результате теракта в Турции, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле. По предварительным данным, он получил ранение в ногу 29 июн 2016, 08:07
Очевидцы рассказали подробности теракта в аэропорту Стамбула В атаке на аэропорт Стамбула приняли участие три террориста-смертника. По словам очевидцев, один из них взорвал себя на парковке у здания аэропорта, двое других — в международном терминале 29 июн 2016, 04:58
Власти Турции заявили о возможной гибели иностранцев в аэропорту Стамбула Среди погибших в ходе теракта в аэропорту Стамбула могут быть иностранцы, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Жертвами атаки стали 36 человек 29 июн 2016, 03:26
Премьер-министр Турции сообщил о 36 погибших в аэропорту Стамбула При взрывах в аэропорту Ататюрк погибли 36 человек, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По его словам, атака на аэропорт произошла в то время, когда Турция успешно борется с терроризмом 29 июн 2016, 03:03
СМИ сообщили о пострадавшем при взрывах в аэропорту Стамбула россиянине 29 июн 2016, 03:00
Власти Турции сообщили о 31 погибшем в аэропорту Стамбула В результате взрывов в аэропорту Стамбула погиб 31 человек, еще 147 пострадали, сообщил глава Минюста страны. Ранее местные СМИ сообщали о 32 погибших 29 июн 2016, 02:38
Террорист из аэропорта Стамбула попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен один из атаковавших аэропорт Стамбула. На кадрах видно, как он приводит в действие взрывное устройство 29 июн 2016, 02:18
Число погибших в аэропорту Стамбула возросло до 32 В результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли 32 человека, пострадали еще 106, сообщает NTV. Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что погибли около 50 человек 29 июн 2016, 01:51
Эрдоган осудил теракты в аэропорту Стамбула 29 июн 2016, 01:36
Reuters сообщил о пострадавших при теракте в Стамбуле иностранцах Среди пострадавших при теракте в аэропорту Ататюрк есть несколько иностранцев, сообщил источник Reuters. По его словам, «подавляющее большинство» пострадавших — граждане Турции 29 июн 2016, 01:28
В полиции заявили о причастности ИГИЛ к теракту в Стамбуле За серией атак в аэропорту Ататюрк в Турции стоит группировка «Исламское государство», сообщило турецкое агентство Dogan со ссылкой на источник в полиции 29 июн 2016, 01:11
Жертвами теракта в Стамбуле стали 28 человек Жертвами теракта в аэропорту Ататюрк стали 28 человек, сообщил губернатор Стамбула. Десятки людей пострадали 29 июн 2016, 00:18
Аэропорт Стамбула закрылся после взрывов Международный аэропорт Стамбула отменил все вылеты после произошедших взрывов. Самолетам было разрешено приземлиться в аэропорту до 00:10 мск 29 июн 2016, 00:12
В Сети появилось видео взрыва в аэропорту Стамбула Видео взрыва в стамбульском аэропорту Ататюрк появилось на YouТube. В результате атаки террористов-смертников погибли по меньшей мере десять человек, десятки пострадали 29 июн 2016, 00:06
Число пострадавших при взрывах в аэропорту Стамбула выросло до 60 человек 28 июн 2016, 23:59
Рейс «Аэрофлота» в Стамбул вернется в Москву после взрывов в аэропорту 28 июн 2016, 23:31
В результате взрывов в аэропорту Стамбула погибли десять человек 28 июн 2016, 23:03
В аэропорту Стамбула подорвались два смертника Два террориста-смертника подорвались в аэропорту Стамбула. По данным турецких властей, погибли по меньшей мере десять человек. Десятки ранены 28 июн 2016, 22:57
В аэропорту Стамбула произошли два взрыва В аэропорту Стамбула произошли два взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По информации CNN Turk, взрывы произошли в международном терминале 28 июн 2016, 22:16
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