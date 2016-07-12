Reuters рассказал о подорвавшем себя в Стамбуле выходце из России

Reuters пообщался с людьми, знавшими Рахима Булгарова — одного из россиян, подорвавших себя в аэропорту Стамбула. По их словам, до того как стать террористом, молодой человек был застенчивым и мечтал открыть бизнес