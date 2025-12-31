 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,52 x 4,4 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,7 x 5 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,1 x 4,2 2 1,53 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

«Спартак» сменил главных тренеров в молодежной и второй командах

Четырехкратный чемпион России Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака»
Алексей Мелешин возглавил молодежную команду «Спартака», Павел Фигон стал главным тренером «Спартака-2»
Алексей Мелешин
Алексей Мелешин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Алексей Мелешин назначен на пост главного тренера молодежной команды «Спартака». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

На этом посту он сменил Игоря Рябова. В тренерский штаб «молодежки» «Спартака» вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников.

49-летний Мелешин — воспитанник «Спартак». Он выступал за основной состав «красно-белых» на позиции полузащитника с 1996 по 1999 год, провел 90 матчей и забил восемь мячей. Вместе со «Спартаком» он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2011 года Мелешин работал в «Спартаке»: возглавлял команды различных возрастов в академии, входил в тренерский штаб молодежной команды, был исполняющим обязанности главного тренера дубля, а в 2025-м возглавлял «Спартак-2».

Новым главным тренером «Спартака-2» вместо Мелешина назначен Павел Фигон. C 2020 года Фигон работал в академии московского «Динамо», с лета 2022 года он возглавлял молодежную команду «бело-голубых».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Алексей Мелешин
Материалы по теме
Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года
Спорт
«Спартак» не попал в число участников Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби
Спорт
Футбольный «Спартак» продлил контракт с капитаном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Аэропорт Саратова ограничил полеты Политика, 16:54
Axios узнал об обсуждении США и Израиля «второго раунда» ударов по Ирану Политика, 16:51
В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна Политика, 16:45
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена Спорт, 16:44
NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина Политика, 16:40
Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 16:23
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Роберто Карлос перенес операцию из-за проблем с сердцем Спорт, 15:58
Что посмотреть в новогодние праздники. Выбор гостей эфира Радио РБК Общество, 15:56
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения Политика, 15:26
«Спартак» сменил главных тренеров в молодежной и второй командах Спорт, 15:25
NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском Политика, 15:10
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05