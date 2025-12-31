Сменивший Емельяненко во главе Союза ММА России Дроздов подал в отставку
Виктор Дроздов подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице‑президент организации Андрей Терентьев.
«О причинах лучше спрашивать у него. Возможно, посчитал, что не справился с управлением, не знаю», — сказал Терентьев.
Отчетно‑выборная конференция Союза ММА России назначена на 17 февраля.
«За месяц до конференции кандидаты должны подать заявления, пока ни от кого документов не поступало», — добавил Терентьев.
Дроздов занимал пост президента Союза ММА России с декабря 2023 года. Он сменил на этом посту Федора Емельяненко.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах