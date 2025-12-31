Сменивший Емельяненко во главе Союза ММА России Дроздов подал в отставку

Виктор Дроздов возглавлял организацию с декабря 2023 года. Выборы нового президента организации состоятся на конференции 17 февраля

Виктор Дроздов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Виктор Дроздов подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Об этом «Матч ТВ» сообщил вице‑президент организации Андрей Терентьев.

«О причинах лучше спрашивать у него. Возможно, посчитал, что не справился с управлением, не знаю», — сказал Терентьев.

Отчетно‑выборная конференция Союза ММА России назначена на 17 февраля.

«За месяц до конференции кандидаты должны подать заявления, пока ни от кого документов не поступало», — добавил Терентьев.

Дроздов занимал пост президента Союза ММА России с декабря 2023 года. Он сменил на этом посту Федора Емельяненко.