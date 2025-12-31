Российский теннисист сменил спортивное гражданство

19-летний Даниил Сарксян теперь представляет Армению

Даниил Сарксян (Фото: Tomoyuki NISHIKAWA / AFLO / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство и теперь выступает под флагом Армении. Об этом сообщается на сайте ATP.

19-летний Сарксян родился в Перми, в 16-летнем возрасте он переехал для тренировок в Академию Рафаэля Надаля.

На счету Сарксяна два титула на турнирах ITF в парном разряде.

Сейчас Сарксян занимает 1094-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде и 919-е — в парном.

Ранее в этом году несколько известных российских теннисисток сменили спортивное гражданство. За Узбекистан решили выступать Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова, за Австрию — Анастасия Потапова.