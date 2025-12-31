ЦСКА объявил о переходе 18-летнего нападающего Воронова из «Урала»
Нападающий Максим Воронов перешел из екатеринбургского «Урала» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
18-летний футболист подписал контракт до 2030 года.
Воронов — воспитанник «Урала», на его счету в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиге (МФЛ) 71 гол и 12 результативных передач в 59 матчах.
За основную команду «Урала» Воронов дебютировал в 17 лет. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола в 15 матчах в Первой лиге и Кубке России.
Также в активе форварда 10 матчей и четыре гола за юношеские сборные России разных возрастов.
ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 36 очков.
