Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ вернул из Швейцарии своего лучшего снайпера двух прошлых сезонов

Канадский форвард Энди Андреофф вернулся в «Сибирь»
Канадский форвард Энди Андреофф, который начал сезон в «Цюрих Лайонс», подписал двухлетний контракт с «Сибирью»
Энди Андреофф
Энди Андреофф (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Сибирь» подписала контракт с канадским нападающим Энди Андреоффом, сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 34-летним форвардом рассчитан до конца сезона 2026/27.

Андреофф дебютировал в КХЛ в сезоне 2023/24 в составе «Сибири» и провел за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов канадец становился лучшим снайпером новосибирской команды — 27 шайб в сезоне 2023/24 и 22 шайбы в сезоне 2024/25.

Нынешний сезон Андреофф начал в швейцарском «Цюрих Лайонс», где в 19 матчах набрал 3 (2+1) очка.

«Сибирь» в текущем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 41 матче.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь
