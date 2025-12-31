Россиянин укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ

Демидов укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ

В матче против «Флориды» форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей

Иван Демидов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута) и Ник Сузуки (59, 64). У проигравших отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).

Российский форвард Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом «Монреаля». На счету 20-летнего нападающего 33 (10+23) очка в 39 матчах.

Демидов укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков. На втором месте канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, набравший 29 (11+18) очков.

Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 2024/25, однако все еще считается новичком, так как проводит в лиге первый полноценный сезон.