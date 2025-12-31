Россиянин укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута) и Ник Сузуки (59, 64). У проигравших отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).
Российский форвард Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом «Монреаля». На счету 20-летнего нападающего 33 (10+23) очка в 39 матчах.
Демидов укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков. На втором месте канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, набравший 29 (11+18) очков.
Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 2024/25, однако все еще считается новичком, так как проводит в лиге первый полноценный сезон.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах