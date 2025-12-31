 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,8 x 3,55 2 1,67 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8,5 x 4,05 2 1,45 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 6,5 x 3,65 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Россиянин укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ

Демидов укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ
В матче против «Флориды» форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута) и Ник Сузуки (59, 64). У проигравших отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).

Российский форвард Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом «Монреаля». На счету 20-летнего нападающего 33 (10+23) очка в 39 матчах.

Демидов укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков. На втором месте канадский форвард «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке, набравший 29 (11+18) очков.

Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 2024/25, однако все еще считается новичком, так как проводит в лиге первый полноценный сезон.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Иван Демидов (хоккеист) россияне в НХЛ
Материалы по теме
Коннор Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по очкам за один месяц
Спорт
Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ
Спорт
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
NYT узнало о восхищении Трампа из-за парада в Москве Политика, 10:43
Россиянин укрепился в лидерах среди лучших бомбардиров-новичков в НХЛ Спорт, 10:40
Минус $400 млрд за год: оправится ли производитель «Оземпика» от крахаПодписка на РБК, 10:31
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Рекорд Овечкина и возвращение россиян. Чем запомнился 2025 год в спорте Спорт, 10:30
FIS отказала российской лыжнице в выдаче нейтрального статуса Спорт, 10:26
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
NYT раскрыла, как команда Трампа устроила ловушку Киеву по уступке земли Политика, 10:17
Год прошел, а цель не достигнута — это нормально. Но можно себе помочь Образование, 10:13
Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года Спорт, 10:10
Таиланд передал Камбодже 18 военнопленных Политика, 10:04
Стратегия больше не на 10 лет. Что теперь определяет успехПодписка на РБК, 10:04
От $10 тыс. до $250 тыс. за биткоин. Подборка прогнозов на 2026 год Крипто, 10:00
Аэропорты Геленджика и Краснодара ограничили полеты Политика, 09:43