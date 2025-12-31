 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика в течение года

Роналду впервые за 16 лет не сделал ни одного хет-трика за календарный год
Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол, но ни разу он не смог забить три мяча в одном матче. Для него это первый подобный случай с 2009 года
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду завершил календарный год без хет-триков в официальных матчах, что с ним случилось впервые за 16 лет.

Накануне 40-летний форвард «Ан-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2) отличился одним забитым голом. Для португальца это был 957-й мяч в карьере.

Всего за 2025 год Роналду забил 41 гол, но остался без хет-триков. Для него это первый подобный случай с 2009 года, когда португалец выступал за мадридский «Реал». Последний раз три мяча в одном матче Роналду забивал в мае 2024-го против «Аль-Вахды» (6:0).

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Ан-Наср сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
