Кенийка Чебет побила мировой рекорд в беге на 5 км

Двукратная олимпийская чемпионка на соревнованиях в Барселоне показала результат 13 минут 52 секунды

Беатрис Чебет (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Кенийка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге на дистанцию 5 км на шоссе.

24-летняя Чебет победила на соревнованиях в Барселоне с результатом 13 минут 52 секунды. Она улучшила достижение соотечественницы Агнес Нгетич (14.13), установленное в январе 2024 года в Валенсии.

Чебет является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа (на 5000 м и 10 000 м), на ее счету серебро (2022) и бронза (2023) на чемпионатах мира (на 5000 м).

Также Чебет принадлежит мировой рекорд на дистанции 10 000 м.