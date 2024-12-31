Кенийка Чебет побила мировой рекорд в беге на 5 км
Кенийка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге на дистанцию 5 км на шоссе.
24-летняя Чебет победила на соревнованиях в Барселоне с результатом 13 минут 52 секунды. Она улучшила достижение соотечественницы Агнес Нгетич (14.13), установленное в январе 2024 года в Валенсии.
Чебет является двукратной олимпийской чемпионкой Парижа (на 5000 м и 10 000 м), на ее счету серебро (2022) и бронза (2023) на чемпионатах мира (на 5000 м).
Также Чебет принадлежит мировой рекорд на дистанции 10 000 м.
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