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Леброн Джеймс ответил на вопрос о завершении карьеры

Леброн Джеймс: могу играть на высоком уровне еще 5–7 лет, но не собираюсь
Четырехкратный чемпион НБА заявил, что при желании мог бы играть на высоком уровне еще пять-семь лет, но не собирается этого делать. Леброну 30 декабря исполнилось 40 лет
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, которому 30 декабря исполнилось 40 лет, заявил, что пока не знает, когда завершит карьеру, но не собирается задерживаться в лиге слишком надолго.

«Честно говоря, если бы я действительно хотел, то, вероятно, мог бы играть на высоком уровне еще около пяти-семи лет. Но я не собираюсь этого делать», — цитирует звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Associated Press.

У Джеймса уже одна из самых продолжительных карьер в истории НБА, но даже в 40 лет он остается одним из лучших в лиге. В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем 23,5 очка, делает 9 передач и 7,9 подбора за игру.

«Немного смешно, что я все еще играю на высоком уровне. Я все еще молодой человек, но уже старый по меркам того, сколько лет проработал в этой профессии», — добавил Джеймс.

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Леброн проводит 22-й сезон в НБА — больше, чем любой другой игрок, за исключением Винса Картера, который также отыграл 22 сезона.

В нынешнем сезоне Леброн сыграл за «Лейкерс» вместе со своим сыном, 20-летним Бронни. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.

Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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