Леброн Джеймс ответил на вопрос о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, которому 30 декабря исполнилось 40 лет, заявил, что пока не знает, когда завершит карьеру, но не собирается задерживаться в лиге слишком надолго.
«Честно говоря, если бы я действительно хотел, то, вероятно, мог бы играть на высоком уровне еще около пяти-семи лет. Но я не собираюсь этого делать», — цитирует звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Associated Press.
У Джеймса уже одна из самых продолжительных карьер в истории НБА, но даже в 40 лет он остается одним из лучших в лиге. В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем 23,5 очка, делает 9 передач и 7,9 подбора за игру.
«Немного смешно, что я все еще играю на высоком уровне. Я все еще молодой человек, но уже старый по меркам того, сколько лет проработал в этой профессии», — добавил Джеймс.
Леброн проводит 22-й сезон в НБА — больше, чем любой другой игрок, за исключением Винса Картера, который также отыграл 22 сезона.
В нынешнем сезоне Леброн сыграл за «Лейкерс» вместе со своим сыном, 20-летним Бронни. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.
Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).
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