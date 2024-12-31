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Непобежденного российского бойца UFC дисквалифицировали за допинг

Непобежденного российского бойца UFC Мурзаканова дисквалифицировали за допинг
Азамат Мурзаканов, на счету которого 14 побед в 14 поединках в ММА, отстранен на полгода
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Азамат Мурзаканов (Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на 180 дней за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте UFC.

В допинг-пробе 35-летнего Мурзаканова, взятой 8 октября, был обнаружен метаболит LGD 4033 — запрещенное вещество из класса анаболических средств.

Россиянин заявил, что допинг попал в его организм из пищевой добавки. «Анализ показал наличие LGD 4033 в малых количествах, несмотря на то что он не указан в списке ингредиентов на этикетке», — говорится в сообщении UFC.

Несмотря на то что источником допинга была пищевая добавка, она не была протестирована третьей стороной и сертифицирована, как это должны делать все спортсмены UFC перед приемом БАДов. Россиянин должен был получить дисквалификацию на 90 дней. Но в 2019 году Мурзаканов уже отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых, это стало его вторым нарушением, поэтому срок отстранения был удвоен до 180 дней.

Дисквалификация Мурзаканова истечет 1 мая 2025 года.

На счету россиянина 14 побед в 14 поединках в ММА, четыре из них — в UFC. Последний бой он провел в августе, победив американца Алонзо Менифилда нокаутом во втором раунде.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC допинг Азамат Мурзаканов
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