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Спорт ,  
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История Костомарова и триумф Махачева. Чем запомнился 2023 год в спорте

Чем запомнился 2023 год в спорте
«Манчестер Сити» впервые выиграл требл, Ислам Махачев стал лучшим бойцом UFC, Роман Костомаров перенес ампутацию. Самые значимые события 2023 года в спорте — в подборке «РБК Спорт»
Оксана Домнина и Роман Костомаров
Оксана Домнина и Роман Костомаров (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Непомнящий упустил мировую корону

Ян Непомнящий
(Фото: Vladislav Vodnev / Reuters)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд не смог завоевать мировую шахматную корону, уступив на тай-брейке китайцу Дин Лижэню 30 апреля в Астане.

Непомнящий второй раз играл за шахматную корону — в 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену в одиннадцати партиях, а в 2022 году снова победил на турнире претендентов. Карлсен отказался защищать титул, и соперником россиянина стал Дин Лижэнь.

Непомнящий выиграл вторую, пятую и седьмую партии, но проиграл четвертую, шестую и двенадцатую. Первая, третья, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, тринадцатая и четырнадцатая партии завершились вничью.

После 14 партий счет в противостоянии был равным — 7–7, и матч перешел в тай-брейк, в котором россиянин уступил. После трех ничьих четвертая партия тай-брейка завершилась победой китайца черными фигурами на 68-м ходу. Счет 2,5–1,5 в пользу Дин Лижэня, который стал 17-м чемпионом мира и первым обладателем титула из Китая.

Отобранный у России чемпионат мира по хоккею

Фото: Global Look Press

Главный международный турнир года по хоккею прошел с 12 по 28 мая. По решению международной федерации (IIHF) российские хоккеисты пропустили второй чемпионат мира подряд, а турнир 2023 года, изначально запланированный в Санкт-Петербурге, был перенесен в Тампере и Ригу. Федерация хоккея России не смогла оспорить эти решения.

Победителем турнира стала сборная Канады, которая в 28-й раз выиграла чемпионат мира. В финале турнира канадцы победили сборную Германии. Матч в Тампере завершился со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Бронзовым призером турнира стала сборная Латвии, которая победила команду США. Американцы заняли четвертое место на втором чемпионате мира подряд.

Немцы в третий раз в истории (с учетом выступления команды ФРГ на ЧМ-1953) стали серебряными призерами мирового первенства. Лучшим результатом немцев в XXI веке было серебро Олимпиады в Пхёнчхане.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл требл

Фото: David Ramos / Getty Images

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл требл (победа в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге чемпионов), став вторым английским клубом, который сделал это. Из команд АПЛ это удалось только «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/99.

Футболисты «Сити» 10 июня обыграли «Интер» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный гол забил Родри (68-я минута). До этого «Манчестер Сити» никогда не был победителем Лиги чемпионов, один раз команда играла в финале в сезоне 2020/21, когда уступила в решающем матче «Челси». «Интер» брал трофей три раза (1964, 1965, 2010).

«Манчестер Сити» стал шестой английской командой, которая выиграла Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов. Ранее это сделали «Астон Вилла», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Гвардиола — единственный выиграл требл дважды

Главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года является Хосеп Гвардиола, который дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» в сезонах 2008/09 и 2010/11. Он стал четвертым тренером в истории, кому удалось победить в самом престижном еврокубковом турнире три раза. Рекорд принадлежит Карло Анчелотти (2003, 2007, 2014, 2022), три трофея есть у Боба Пейсли (1977, 1978, 1981) и Зинедина Зидана (2016, 2017, 2018). «Интер» с 2021 года возглавляет Симоне Индзаги, он впервые дошел до финала еврокубка.

Кроме того, Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды делал требл. Впервые ему это удалось с «Барселоной» в сезоне 2008/09.

Уникальный рекорд Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд благодаря победе команды в Лиге чемпионов повторил уникальное для английского футбола достижение Криштиану Роналду. Только им удалось за один сезон выиграть чемпионат Англии, еврокубок, стать лучшими бомбардирами обоих турниров, а также получить приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA Footballer of the Year). Роналду сделал это в сезоне 2007/08.

Первым выиграл главные трофеи за сезон

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал первым в мире футболистом, выигравшим чемпионат мира, Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Англии в одном сезоне.

ЦСКА впервые за десять лет выиграл Кубок России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Футболисты ЦСКА 11 июня победили «Краснодар» в суперфинале «Фонбет» — Кубка России и выиграли трофей в 13-й раз в истории клуба. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Счет открыл армеец Федор Чалов на 32-й минуте с пенальти. Во втором тайме Джон Кордоба замкнул передачу Кристиана Рамиреса на 50-й минуте.

В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 6:5. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил два удара, а также парировал пенальти Эдуарда Сперцяна, но с нарушением правил, поэтому игрок «Краснодара» пробил снова.

Кубок России впервые проводился по системе с двумя сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. «Краснодар» проиграл ЦСКА в четвертьфинале «пути РПЛ» и вылетел в нижнюю сетку плей-офф, где победил на пути к суперфиналу пять команд.

Матч в «Лужниках» посетили 53 425 зрителей — для прохода на стадион требовался Fan ID. Еще более 10 тыс. человек смотрели трансляцию игры на стадионе в Краснодаре.

Основанный в 2008 году «Краснодар» играл в финале Кубка России в 2014 году и трижды становился бронзовым призером чемпионата России. ЦСКА ранее пять раз брал Кубок СССР и семь раз — Кубок России.

Армейцы не выигрывали никаких трофеев с 2018 года, когда победили в Суперкубке России.

Сенсационное поражение США на ЧМ по баскетболу

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Баскетболисты сборной Германии победили сербов в финале чемпионата мира, впервые завоевав трофей. Финальный матч прошел в филиппинском Пасае и завершился со счетом 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20). Немцы ранее брали только бронзу на турнире 2002 года.

Бронзовыми призерами стали канадцы, которые впервые выиграли медали чемпионата мира. В матче за третье место сборная Канады победила американцев. Так, сборная США второй раз подряд осталась без медалей ЧМ по баскетболу

Чемпионат мира проводится с 1950 года. По пять побед на турнире одержали сборные Югославии и США, также американцы еще семь раз попадали в призеры.

Финал US Open Медведев — Джокович

Даниил Медведев и Новак Джокович
(Фото: Clive Brunskill/Getty Images)

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович 11 сентября победил россиянина Даниила Медведева в финале US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема» со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, серб взял у Медведева реванш за финал US Open в 2021 году. Тогда победил россиянин, а серб потерял шанс собрать «календарный «Большой шлем» — то есть выиграть все четыре турнира (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open) за год.

Таким образом, Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории (36 лет 111 дней). Cерб побил рекорд австралийского спортсмена Кена Розуолла, который становился победителем в 1970 году в возрасте 35 лет. После турнира Джокович возглавил рейтинг ATP.

Ранее серб выиграл у россиянина девять встреч из 14, но их последняя игра, в полуфинале турнира в Дубае, осталась за Медведевым. Всего на счету серба в этом сезоне пять побед на турнирах в одиночном разряде, в том числе на Australian Open и «Ролан Гаррос». Таким образом, Джокович выиграл третий турнир «Большого шлема» за один сезон, сделав это в четвертый раз в карьере. По этому показателю серб превзошел Роджера Федерера, которому удалось это сделать трижды.

В свою очередь, Медведев в завершившемся сезоне также дошел до полуфинала Уимблдона и занимает третье место в мировом рейтинге.

Махачев стал лучшим бойцом UFC

Ислам Махачев
(Фото: EPA / ТАСС)

Россиянин Ислам Махачев, который в октябре 2022 года стал чемпионом UFC в легком весе, в феврале 2023-го победил единогласным решением судей обладателя титула в полулегкой категории австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284. Этот поединок был признан лучшим боем года на церемонии вручения наград World MMA Awards.

В октябре Махачев и Волкановски провели второй бой, в котором россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Но после этого поединка он поднялся только на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC. Россиянин тогда говорил, что не понимает, как попасть на первую строчку этого рейтинга.

Однако уже в ноябре Махачев вышел на первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий: россиянин обошел в рейтинге чемпиона в тяжелом весе американца Джона Джонса.

Месси получил восьмой «Золотой мяч»

Лионель Месси
(Фото: Global Look Press)

Аргентинский нападающий Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Церемония вручения прошла 31 октября в Париже.

В тройку претендентов также вошли норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

В 2022-м Месси впервые с 2006 года не оказалось в финальной тройке претендентов на трофей, как и его постоянного соперника Криштиану Роналду, обладателем награды стал француз Карим Бензема. В этом году Бензема, перешедший летом в саудовский «Аль-Иттихад», стал 16-м.

В этом году приз второй раз вручался по итогам сезона, а не календарного года. В прошлом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 20 результативных передач в 41 матче за ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции. В декабре Месси выиграл чемпионат мира в Катаре со сборной Аргентины и был признан самым ценным игроком турнира.

Летом форвард перешел в клуб MLS «Интер Майами», с которым выиграл Кубок лиг, превзойдя рекорд Дани Алвеса по числу трофеев за карьеру (у Месси теперь 44).

Костомаров вышел на лед после ампутации

Роман Костомаров и Оксана Домнина
(Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online/ ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров в январе попал в «Коммунарку» с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Длительное подключение к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации; используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности) помогло спасти спортсмену жизнь, но привело к нарушению кровообращения, вызвавшему проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

Фигурист потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях. У него протезы обеих ног и правой руки, а на кисти левой руки еще предстоит операция для последующего протезирования. Фигурист ранее неоднократно говорил, что хочет снова встать на коньки.

Костомаров 17 декабря вышел на лед на коньках в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха, которое проходило на «ВТБ Арене» в Москве. Он появился на льду в номере его жены Оксаны Домниной. Кроме того, Костомаров вместе с Татьяной Навкой исполнил программу «Кармен», с которой пара победила на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Также в этом году Костомаров был признан спортсменом года в России: это определили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в телефонном опросе.

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Футбол фигурное катание смешанные единоборства (ММА) шахматы Хоккей Баскетбол Манчестер Сити Ян Непомнящий ФК ЦСКА теннис Даниил Медведев Новак Джокович Ислам Махачев Лионель Месси Роман Костомаров ...

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