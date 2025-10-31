 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА

Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У гостей шайбы забросили Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).

Ранее в этом сезоне «Локомотив» дважды обыграл СКА (4:2, 3:1).

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 30 очков в 21 матче и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками в 20 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 2 ноября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», подопечные Игоря Ларионова 4 ноября примут московское «Динамо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0;

«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:3;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 7:1.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК СКА Санкт-Петербург
