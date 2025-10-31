Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА
Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличились Павел Красковский (14-я минута), Георгий Иванов (15) и Даниил Мисюль (22). У гостей шайбы забросили Данила Галенюк (7) и Марат Хайруллин (18).
Ранее в этом сезоне «Локомотив» дважды обыграл СКА (4:2, 3:1).
«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 30 очков в 21 матче и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками в 20 встречах расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 2 ноября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», подопечные Игоря Ларионова 4 ноября примут московское «Динамо».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0;
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 6:3;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 7:1.
