Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс»

Представитель Казахстана в 1/4 финала в Париже обыграл австралийца Алекса де Минаура, шестую ракетку мира

Александр Бублик (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

В 1/4 финала 28-летний Бублик, 13-й сеяный, обыграл австралийца Алекса де Минаура, шестую ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

За выход в финал Бублик поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10-й номер рейтинга ATP).

Бублик, 16-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету восемь титулов ATP, при этом он впервые в карьере вышел в полуфинал на «Мастерс».

Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.