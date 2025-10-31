Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс»
Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.
В 1/4 финала 28-летний Бублик, 13-й сеяный, обыграл австралийца Алекса де Минаура, шестую ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.
За выход в финал Бублик поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10-й номер рейтинга ATP).
Бублик, 16-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На его счету восемь титулов ATP, при этом он впервые в карьере вышел в полуфинал на «Мастерс».
Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
