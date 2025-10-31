 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск на отбор на Игры

CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на недопуск до отбора на ОИ-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
ISU ранее не одобрили заявку Дарьи Качановой на нейтральный статус для участия в международных соревнованиях из-за ее связи с ЦСКА
Дарья Качанова
Дарья Качанова (Фото: Koji Aoki / AFLO / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдать ей нейтральный статус. Об этом сообщается на сайте CAS.

Качанова оспаривала решение ISU от 12 мая 2025 года, когда спортсменке отказали во включении в список нейтральных атлетов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года.

«Отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА (она является спортсменкой Центрального спортивного клуба армии. — РБК). Коллегия рассмотрела аргументы Качановой и ISU, и большинством голосов постановила, что решение ISU был правильным. Следовательно, апелляция была отклонена», — говорится в решении.

28-летняя Качанова является чемпионкой Европы в командном спринте, дважды становилась серебряным и бронзовым призером европейского первенства.

«Конечно, я надеялась на то, что смогу доказать свою правоту и смогу участвовать в отборочных соревнованиях. Рассчитывала, надеялась на другое решение», — сказала Качанова «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Всего ISU допустил к участию в отборе на Игры 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов.

Иван Витченко
конькобежцы CAS нейтральный статус Олимпиада-2026
