Клубы РПЛ направили на подготовку резерва более ₽21,7 млрд за пять лет

По прогнозу РФС, в 2025 году объем инвестиций в клубные академии составит не менее 6-7 млрд руб.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 2020 по 2024 год ежегодные вложения клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 до 6,05 млрд рублей, сообщили РБК в Российском футбольном союзе (РФС). В том числе, это явилось прямым следствием требований РФС в части лицензирования.

Общая сумма вложений за пять лет составила 21,7 млрд. В 2020 году клубы РПЛ потратили на детско-юношеский футбол 2,79 млрд, в 2021-м — 3,29 млрд, в 2022-м — 4,25 млрд, в 2023-м — 5,36 млрд, в 2024-м — 6,05 млрд. В этом году сумма вложений ожидается на уровне 6-7 млрд рублей.

Согласно опубликованной союзом финансовой отчетности, больше всех в 2024 году вложил в собственных воспитанников чемпион России «Краснодар» — 1,446 млрд руб.

Расходы клубов РПЛ на детско-юношеский футбол в 2024 году: «Краснодар» — 1 446 502 000 руб.;

«Динамо» (Москва) — 1 011 311 000;

«Зенит» — 896 928 000;

«Спартак» — 442 520 000;

«Локомотив» — 438 057 000;

«Акрон» — 335 516 000;

«Рубин» — 208 852 000;

«Крылья Советов» 187 925 000;

«Ростов» — 161 983 000;

«Пари НН» — 96 561 000;

«Факел» — 96 316 000;

«Оренбург» — 79 881 000;

«Химки» — 78 623 000;

«Ахмат» — 66 773 000;

«Динамо» (Махачкала) — 28 592 000.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сам союз тратит на подготовку резерва 3,5 млрд рублей в год. Эти средства идут на Юношескую футбольную лигу и программу РФС «Футбол в школе».