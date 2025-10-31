 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,65 x 3,95 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,4 x 3,75 2 2,03 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,55 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,23 x 7 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Рома 1 2,15 x 3,15 2 3,7 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Клубы РПЛ направили на подготовку резерва более ₽21,7 млрд за пять лет

По прогнозу РФС, в 2025 году объем инвестиций в клубные академии составит не менее 6-7 млрд руб.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 2020 по 2024 год ежегодные вложения клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 до 6,05 млрд рублей, сообщили РБК в Российском футбольном союзе (РФС). В том числе, это явилось прямым следствием требований РФС в части лицензирования.

Общая сумма вложений за пять лет составила 21,7 млрд. В 2020 году клубы РПЛ потратили на детско-юношеский футбол 2,79 млрд, в 2021-м — 3,29 млрд, в 2022-м — 4,25 млрд, в 2023-м — 5,36 млрд, в 2024-м — 6,05 млрд. В этом году сумма вложений ожидается на уровне 6-7 млрд рублей.

Согласно опубликованной союзом финансовой отчетности, больше всех в 2024 году вложил в собственных воспитанников чемпион России «Краснодар» — 1,446 млрд руб.

Расходы клубов РПЛ на детско-юношеский футбол в 2024 году:

  • «Краснодар» — 1 446 502 000 руб.;
  • «Динамо» (Москва) — 1 011 311 000;
  • «Зенит» — 896 928 000;
  • «Спартак» — 442 520 000;
  • «Локомотив» — 438 057 000;
  • «Акрон» — 335 516 000;
  • «Рубин» — 208 852 000;
  • «Крылья Советов» 187 925 000;
  • «Ростов» — 161 983 000;
  • «Пари НН» — 96 561 000;
  • «Факел» — 96 316 000;
  • «Оренбург» — 79 881 000;
  • «Химки» — 78 623 000;
  • «Ахмат» — 66 773 000;
  • «Динамо» (Махачкала) — 28 592 000.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сам союз тратит на подготовку резерва 3,5 млрд рублей в год. Эти средства идут на Юношескую футбольную лигу и программу РФС «Футбол в школе».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС)
Материалы по теме
«Матч ТВ» объявил о новом телевизионном контракте с РПЛ на четыре года
Спорт
Черчесов заявил, что лимит на легионеров нужен в РПЛ в разумных пределах
Спорт
Четыре клуба РПЛ вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Как руководители убивают мотивацию подчиненных — 9 роковых ошибок Образование, 17:49
Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов Бизнес, 17:41
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Взгляд в будущее: 7 бьюти-трендов, которые мы ждем в 2026 году Стиль, 17:28
Глава АвтоВАЗа рассказал, как новый утильсбор повлияет на продажи Lada Авто, 17:28
Клубы РПЛ направили на подготовку резерва более ₽21,7 млрд за пять лет Спорт, 17:25
Хегсет объяснил, как ядерные испытания помогают сдерживанию Политика, 17:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Савельев заявил, что Россия будет строить сверхзвуковые лайнеры Общество, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Число погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе выросло до трех Общество, 17:14
Как предпринимательница создала бизнес на выборе блюд по настроению Стиль, 17:11
Бизнес и экономика: о чем новый номер журнала РБК Социальная экономика, 17:08
Считавшийся пропавшим «Натюрморт с гитарой» Пикассо нашли у консьержки Общество, 17:04
Клуб Слуцкого поднялся на 2-е место в чемпионате Китая за тур до финиша Спорт, 17:01