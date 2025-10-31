Клуб Слуцкого поднялся на 2-е место в чемпионате Китая за тур до финиша
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая.
Единственный гол забил бразильский форвард Андре (2-я минута).
«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице за тур до финиша чемпионата. Впереди «Шанхай Порт» (63). Клуб Слуцкого обошел «Чэнду Жунчэн» (59 очков), который проиграл «Хэнаню» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.
В заключительном туре, который пройдет 22 ноября, «Шанхай Шэньхуа» в гостях встретится с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», «Шанхай Порт» — на выезде с «Далянь Инбо».
«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка