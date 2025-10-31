 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Клуб Слуцкого поднялся на 2-е место в чемпионате Китая за тур до финиша

«Шанхай» Слуцкого поднялся на второе место в чемпионате Китая за тур до финиша
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шэньчжэнь» и обошел в турнирной таблице «Чэнду». Перед заключительным туром команда Слуцкого уступает лидеру два очка
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Китая.

Единственный гол забил бразильский форвард Андре (2-я минута).

«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице за тур до финиша чемпионата. Впереди «Шанхай Порт» (63). Клуб Слуцкого обошел «Чэнду Жунчэн» (59 очков), который проиграл «Хэнаню» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.

В заключительном туре, который пройдет 22 ноября, «Шанхай Шэньхуа» в гостях встретится с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», «Шанхай Порт» — на выезде с «Далянь Инбо».

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира (победил тогда «Шанхай Порт»). В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
