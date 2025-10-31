 Перейти к основному контенту
Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций 2028 и 2029 годов
В заявке Казахстана в качестве мест проведения значатся арены в Астане и Алма-Ате
Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Казахстан подал заявление о заинтересованности в проведении финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года, отмечает УЕФА.

В заявке в качестве мест проведения значатся стадионы в Астане и Алма-Ате (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки). Конкурентами Казахстана за право провести финал Лиги конференций в 2028 году будут Лилль, Будапешт, Турин и Гданьск, в 2029-м — Хельсинки, Лилль, Будапешт, Турин и Гданьск.

Лига конференций является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.

В проведении финала Лиги чемпионов 2028 года заинтересован Мюнхен («Арена Мюнхен»), 2029-го — Лондон («Уэмбли») и Барселона («Камп Ноу»), финала Лиги Европы 2028-го — Лион или Париж, Турин, Бухарест и Белград, 2029-го — Анкара, Лион или Париж, Турин, Бухарест и Белград.

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев финалов в сентябре 2026 года.

Финал Лиги конференций в 2026 году пройдет в Лейпциге, Лиги чемпионов — в Будапеште, Лиги Европы — в Стамбуле, в 2027 — в Стамбуле, Мадриде и Франкфурте-на-Майне соответственно.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига конференций Лига Чемпионов Лига Европы
