Российский биатлонист заявил о проблемах с мотивацией из-за отстранения
Российскому биатлонисту Александру Поварницыну стало сложно находить мотивацию продолжать карьеру в отсутствие международных стартов. Об этом спортсмен рассказал «Матч ТВ».
«Ради чего, собственно говоря? Потому что нравится? Нравится — это хорошо. Но все‑таки у спортсмена карьера коротка, он хочет добиться каких‑то целей за свою спортивную карьеру. И, к сожалению, эти цели у нас отняли», — сказал Поварницын.
Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
31-летний Поварницын является многократным чемпионом России, в Кубке мира его лучшим результатом является бронза в эстафете в канадском Канморе в сезоне 2018/19.
