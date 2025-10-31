Биатлонист Поварницын заявил о проблемах с мотивацией без международных стартов

Российский биатлонист заявил о проблемах с мотивацией из-за отстранения

По словам Александра Поварницына, без международных стартов ему стало тяжело находить мотивацию продолжать карьеру

Александр Поварницын (Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press)

Российскому биатлонисту Александру Поварницыну стало сложно находить мотивацию продолжать карьеру в отсутствие международных стартов. Об этом спортсмен рассказал «Матч ТВ».

«Ради чего, собственно говоря? Потому что нравится? Нравится — это хорошо. Но все‑таки у спортсмена карьера коротка, он хочет добиться каких‑то целей за свою спортивную карьеру. И, к сожалению, эти цели у нас отняли», — сказал Поварницын.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

31-летний Поварницын является многократным чемпионом России, в Кубке мира его лучшим результатом является бронза в эстафете в канадском Канморе в сезоне 2018/19.