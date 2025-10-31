Россиянин заступился за одноклубника и подрался с американцем в НХЛ
Российский защитник команды «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин подрался с американским форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Кайлом Маклином во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.
Это произошло в первом периоде. Маклин опасно выкатывался на ворота и почти врезался в голкипера «Каролины» Брэндон Бусси. Никишин заступился за своего вратаря, кинувшись на соперника.
Судьи быстро разняли игроков, оба по итогам стычки получили по две минуты штрафа за грубость.
«Каролина» победила со счетом 6:2.
Никишин отдал в этой встрече голевую передачу при полезности +3. 24-летний россиянин, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, набрал 5 (1+4) очков в десяти матчах сезона. Кроме того, Никишин вышел на первое место в НХЛ по показателю полезности (+11). Столько же у Кейла Макара из «Колорадо» и Джоша Моррисси из «Виннипега».
