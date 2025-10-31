Никишин заступился за партнера по «Каролине» и подрался с американцем в НХЛ

Россиянин заступился за одноклубника и подрался с американцем в НХЛ

В первом периоде матча форвард «Айлендерс» Кайл Маклин опасно выкатывался на ворота и почти врезался в голкипера «Каролины». Российский защитник заступился за одноклубника и подрался с американским хоккеистом

Александр Никишин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский защитник команды «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин подрался с американским форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Кайлом Маклином во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

Это произошло в первом периоде. Маклин опасно выкатывался на ворота и почти врезался в голкипера «Каролины» Брэндон Бусси. Никишин заступился за своего вратаря, кинувшись на соперника.

Судьи быстро разняли игроков, оба по итогам стычки получили по две минуты штрафа за грубость.

«Каролина» победила со счетом 6:2.

Никишин отдал в этой встрече голевую передачу при полезности +3. 24-летний россиянин, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, набрал 5 (1+4) очков в десяти матчах сезона. Кроме того, Никишин вышел на первое место в НХЛ по показателю полезности (+11). Столько же у Кейла Макара из «Колорадо» и Джоша Моррисси из «Виннипега».