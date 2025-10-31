Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ для игроков 39 лет и старше

Российский форвард «Питтсбурга» отметился голевой передачей в матче против «Миннесоты», набрав в возрасте 39 лет уже 17 очков в 12 матчах нынешнего сезона

Евгений Малкин (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесота Уайлд», установив рекорд XXI века для хоккеистов 39 лет и старше.

На счету 39-летнего Малкина 17 (3+14) очков в 12 матчах нынешнего сезона. Это лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет и повторение второго результата в истории НХЛ. В сезоне 1970/71 Жан Беливо также набрал 17 очков в 12 первых матчах сезона.

Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу (сезон 1968/69) — 20 очков.

В прошлом сезоне российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 39 лет набрал 16 очков в первых 12 играх сезона.

Всего в нынешнем сезоне больше Малкина очков набрали только Джек Айкел («Вегас Голден Найтс», 10+8) и Марк Шайфли («Виннипег Джетс», 9+9).

Фото: НХЛ