«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, проиграв первый матч 0:3
Футболисты бразильского «Палмейраса» дома обыграли эквадорский «ЛДУ Кито» со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес.
Голы забили Рамон Соса (20-я минута), Бруно Фукс (45+5) и Рафаэль Вейга (68, 82 — с пенальти).
В первом матче «Палмейрас» проиграл со счетом 0:3, но в итоге вышел в финал.
26-летний защитник Фукс в 2020–2024 годах играл за московский ЦСКА.
В финале соперником «Палмейраса» станет бразильский «Фламенго», встреча состоится 30 ноября.
Кубок Либертадорес — главный клубный футбольный турнир Южной Америки.
В прошлом году обладателем трофея стал «Ботафого», обыграв в финале «Атлетико Минейро» (3:1).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка