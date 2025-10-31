«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, проиграв первый матч 0:3

Бразильский клуб в ответном матче разгромил эквадорский «ЛДУ Кито» со счетом 4:0, один из голов забил бывший футболист ЦСКА Бруно Фукс

Игроки «Палмейраса» (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Футболисты бразильского «Палмейраса» дома обыграли эквадорский «ЛДУ Кито» со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес.

Голы забили Рамон Соса (20-я минута), Бруно Фукс (45+5) и Рафаэль Вейга (68, 82 — с пенальти).

В первом матче «Палмейрас» проиграл со счетом 0:3, но в итоге вышел в финал.

26-летний защитник Фукс в 2020–2024 годах играл за московский ЦСКА.

В финале соперником «Палмейраса» станет бразильский «Фламенго», встреча состоится 30 ноября.

Кубок Либертадорес — главный клубный футбольный турнир Южной Америки.

В прошлом году обладателем трофея стал «Ботафого», обыграв в финале «Атлетико Минейро» (3:1).