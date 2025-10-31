Рекордсмен сборной России набрал два очка в матче НХЛ

Матвей Мичков набрал два очка в матче с «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отличился двумя результативными передачами в матче с «Нэшвилл Предаторз»

Матвей Мичков (Фото: Mitchell Leff / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс (33-я и 48-я минуты), Джейми Драйсдейл (36) и Трэвис Конечны (56). У «Нэшвилла» единственным голом отметился Мэтью Вуд (39).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отличился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Зеграса и Драйсдейла. Всего на счету Мичкова в 10 матчах регулярного чемпионата один гол и четыре результативных паса.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» с 13 очками после 10 игр располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» набрал 10 очков в 12 матчах и занимает шестое место в Центральном дивизионе.