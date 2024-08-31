«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 года
Футболисты «Байера» проиграли «Лейпцигу» со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Кевин Кампль (45+7-я минута) и Лоис Опенда (57, 80). У проигравших отличились Джереми Фримпонг (39) и Алехандро Гримальдо (45).
«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с 27 мая 2023 года, когда в последнем туре в сезоне 2022/23 на выезде уступил «Бохуму» (0:3). Прошлый сезон «Байер» прошел без поражений, впервые став чемпионом Германии. Единственное поражение команда Хаби Алонсо потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.
«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав шесть очков. «Байер» — девятый с тремя очками.
В следующем туре «Байер» 14 сентября на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» в тот же день примет «Унион».
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