«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 года, уступив «Лейпцигу»

«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 года

Во втором туре «Байер», который прошел прошлый сезон без поражений в чемпионате Германии, уступил «Лейпцигу» со счетом 2:3

Фото: Pau Barrena / Getty Images

Футболисты «Байера» проиграли «Лейпцигу» со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Кевин Кампль (45+7-я минута) и Лоис Опенда (57, 80). У проигравших отличились Джереми Фримпонг (39) и Алехандро Гримальдо (45).

«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с 27 мая 2023 года, когда в последнем туре в сезоне 2022/23 на выезде уступил «Бохуму» (0:3). Прошлый сезон «Байер» прошел без поражений, впервые став чемпионом Германии. Единственное поражение команда Хаби Алонсо потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав шесть очков. «Байер» — девятый с тремя очками.

В следующем туре «Байер» 14 сентября на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» в тот же день примет «Унион».