 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 года

«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 года, уступив «Лейпцигу»
Во втором туре «Байер», который прошел прошлый сезон без поражений в чемпионате Германии, уступил «Лейпцигу» со счетом 2:3
Фото: Pau Barrena / Getty Images
Фото: Pau Barrena / Getty Images

Футболисты «Байера» проиграли «Лейпцигу» со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Кевин Кампль (45+7-я минута) и Лоис Опенда (57, 80). У проигравших отличились Джереми Фримпонг (39) и Алехандро Гримальдо (45).

«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с 27 мая 2023 года, когда в последнем туре в сезоне 2022/23 на выезде уступил «Бохуму» (0:3). Прошлый сезон «Байер» прошел без поражений, впервые став чемпионом Германии. Единственное поражение команда Хаби Алонсо потерпела от «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав шесть очков. «Байер» — девятый с тремя очками.

В следующем туре «Байер» 14 сентября на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» в тот же день примет «Унион».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Байер Леверкузен
Материалы по теме
Украинский бомбардир и чудо «Байера». Главные сенсации топ-5 чемпионатов
Спорт
«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер»
Спорт
«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Зеленский счел непростой обстановку на четырех направленияхПолитика, 22:04
«Байер» проиграл в Бундеслиге впервые с мая 2023 годаСпорт, 22:03
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:50
Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхтыОбщество, 21:43
«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальтиСпорт, 21:42
Украина передала США список целей для ударов по территории РоссииПолитика, 21:34
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 21:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала US OpenСпорт, 21:20
Самые яркие образы теннисистов на US Open. ФотогалереяСпорт, 21:17
Украинский чиновник пригрозил жителям Крыма тюрьмойПолитика, 21:15
Дзюба заявил, что пока не завершил спортивную карьеруСпорт, 20:54
Лавров счел позицию Борреля по миру на Украине дилетантизмом или безумиемПолитика, 20:51
СК показал кадры с подозреваемыми в нападении на свадебный автобусОбщество, 20:36
У подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково прошли обыскиОбщество, 20:07