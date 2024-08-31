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«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальти

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти
Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 1:0. «Спартак» с 62-й минуты играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Эсекьель Барко (74-я минута, с пенальти).

С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.

«Спартак» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд — их лучшая сухая серия с 1998 года, когда было семь сухих матчей подряд, сообщает Opta.

Также «Спартак» ни разу не пропустил дома в четырех матчах в РПЛ при Деяне Станковиче, серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».

«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с десятью очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Спартак» 15 сентября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Рубин» двумя днями ранее примет самарские «Крылья Советов».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Рубин Казань Эсекьель Барко
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