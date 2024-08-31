«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальти
Футболисты московского «Спартака» обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол забил Эсекьель Барко (74-я минута, с пенальти).
С 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Романа Зобнина.
«Спартак» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд — их лучшая сухая серия с 1998 года, когда было семь сухих матчей подряд, сообщает Opta.
Также «Спартак» ни разу не пропустил дома в четырех матчах в РПЛ при Деяне Станковиче, серб стал первым тренером с четырьмя сухими домашними матчами подряд в чемпионате России на старте работы в «Спартаке».
«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с десятью очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Спартак» 15 сентября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Рубин» двумя днями ранее примет самарские «Крылья Советов».
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