ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в Российской премьер-лиге
Футболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Тамерлан Мусаев (38-я минута) и Мойзес (62).
Мусаев забил уже четыре гола в нынешнем сезоне РПЛ. Больше только у Мирлинда Даку («Рубин», пять голов) и Максима Глушенкова («Зенит», семь).
ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» с шестью очками расположились на 11-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 14 сентября примет петербургский «Зенит», «Химки» днем позже в гостях сыграют с тольяттинским «Акроном».
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