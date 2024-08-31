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ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в Российской премьер-лиге

ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Тамерлан Мусаев (38-я минута) и Мойзес (62).

Мусаев забил уже четыре гола в нынешнем сезоне РПЛ. Больше только у Мирлинда Даку («Рубин», пять голов) и Максима Глушенкова («Зенит», семь).

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» с шестью очками расположились на 11-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 14 сентября примет петербургский «Зенит», «Химки» днем позже в гостях сыграют с тольяттинским «Акроном».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Химки
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