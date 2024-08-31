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Умер советский чемпион Московской олимпиады Робертас Жулпа

Робертас Жулпа на Играх в Москве победил на дистанции 200 м брассом. Также на его счету серебро ЧМ-1982, три золота и бронза на чемпионатах Европы
Робертас Жулпа, 1980 год
Робертас Жулпа, 1980 год (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Олимпийский чемпион 1980 года по плаванию в составе сборной СССР Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает LRT.

Причина его смерти не уточняется.

Жулпа на Олимпиаде в Москве завоевал золото на дистанции 200 м брассом. Также на счету пловца серебро чемпионата мира 1982 года на этой же дистанции, три золота и бронза на чемпионатах Европы (1981, 1983), победа на Универсиаде-1983.

В 1988 году Жулпа эмигрировал в Италию, где работал тренером, позднее занимался переводами с итальянского на русский и с литовского на итальянский.

Жулпа был награжден Олимпийской звездой Литовского национального олимпийского комитета (2010), медалью «За заслуги перед Олимпизмом» (2015), почетным спортивным крестом департамента физической культуры и спорта (2015), орденом Гедиминаса (2024).

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